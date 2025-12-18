DOLAR
Safranbolu'da 222 Yıllık Rauf Beyler Evi'ne Restorasyon Ödülü

Safranbolu'da restorasyonu tamamlanan 1803 yapımı Rauf Beyler Evi, 'Restorasyon Uygulaması Yapılarak Korumanın Sürdürülebilirliğine Katkı Ödülü'ne layık görüldü.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 20:56
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 21:14
UNESCO yıldönümünde koruma başarısı ödüllendirildi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde restorasyonu tamamlanan Rauf Beyler Evi (MFT Karayemiş Konağı), Restorasyon Uygulaması Yapılarak Korumanın Sürdürülebilirliğine Katkı Ödülü'ne layık görüldü.

Safranbolu'nun UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girişinin 31. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Program çerçevesinde, 1803 yılında yapıldığı tahmin edilen Rauf Beyler Evi için tören düzenlendi ve Tarihi Çarşı Eski Hamam Sokak ile Eski Cami Sokak ayrımında yer alan üç katlı yapıya ödül plaketi çakıldı.

Tören konuşmasında Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Taner Timar, konağın tarihî ve mimari önemine dikkat çekti. Timar, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin 2018'de tamamlandığını, uygulamanın 2019'da başladığını ve 2025'te sona erdiğini bildirdi.

Timar, yapının korumacılık anlayışıyla yeniden yaşama kazandırılmasının Safranbolu'nun kültürel mirasının gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Program, protokol üyelerinin konağı gezmesiyle sona erdi.

