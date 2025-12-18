DOLAR
Gaziantepliler Balosu’nda UNESCO Sevinci: Antep İşi Nakış Temsili Listeye Alındı

İstanbul Gaziantepliler Derneği’nin 104. Kurtuluş Yıldönümü balosunda 'Antep İşi Nakış', UNESCO Temsili Liste'ye alındı; Türkiye miras sayısı 32'ye yükseldi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 16:54
İstanbul Gaziantepliler Derneği'nin 104. Kurtuluş Yıldönümü balosunda önemli açıklama

İstanbul Gaziantepliler Derneği, Gaziantep’in 104. Kurtuluş Yıldönümü dolayısıyla bir otelde düzenlediği baloda buluştu.

Etkinliğe; İstanbul Valisi Davut Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve çok sayıda konuk katıldı.

Dernek başkanı Dr. Osman Gazi Kiraz, konuşmasında İstanbul’da Gaziantep’in kadim kültürünü yaşatmak için yürüttükleri çalışmaları vurguladı.

Fatma Şahin ise yaptığı açıklamada, yöresel el sanatlarından 'Antep İşi Nakış''ın UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne resmen alındığını bildirdi.

Bu kararla birlikte Türkiye'nin UNESCO listelerindeki miras unsuru sayısı 32'ye yükseldi ve ülke, dünyada en fazla mirasa sahip ikinci konumunu korudu.

