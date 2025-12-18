Modern Zamanlar OSM'de: Sakarya'da Sinemaseverler Buluştu

Aralık ayı kültür sanat etkinliği kapsamında gösterim ve söyleşi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, aralık ayı kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde sinema tarihinin efsanelerinden Modern Zamanlar filmini izleyicilerle buluşturdu.

Film gösterimi Ofis Sanat Merkezi'nde yapıldı ve yoğun katılımla gerçekleşti. Charlie Chaplin'in başrolünde yer aldığı ve sinema tarihinin mihenk taşlarından biri kabul edilen bu kült film, salonu dolduran izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Gösterimin ardından akademisyen Dr. Tülay Çelik bir söyleşi gerçekleştirdi. Çelik, filmin sessiz sinema olanaklarını ustaca kullanarak modernleşme, emek ve bireyin sistem içindeki mücadelesi gibi temaları işlediğini vurguladı.

Dr. Çelik, filmin yalnızca bir komedi olmadığını; yapımın sanayi toplumuna yönelik güçlü bir eleştiri taşıdığını, ayrıca makineleşme, üretim baskısı ve insanın kendi emeğine yabancılaşması gibi kavramlara odaklandığını belirtti.

Etkinlik, sinemaseverlerin yoğun ilgisi ve uzman söyleşisiyle tamamlandı.

