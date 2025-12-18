DOLAR
Haliliye Belediyesi'nin Ücretsiz Kültür ve Sanat Kurslarına Yoğun İlgi

Haliliye Belediyesi'nin Kültür ve Sanat Evi'ndeki ücretsiz piyano, keman, ney, def-bendir, ebru ve hüsn-i hat kursları yoğun ilgi görüyor; kayıt için 444 22 63.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 15:53
Kültür ve sanatla toplumda buluşma

Haliliye Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarıyla her yaştan vatandaşa ulaşmaya devam ediyor. Belediyenin yürüttüğü faaliyetler, bireylerin sanatsal yeteneklerini ortaya çıkarmayı ve sosyal hayata katılımlarını artırmayı hedefliyor.

Çalışmalar, Haliliye Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülüyor. Katılımcılara keyifli ve verimli vakit geçirebilecekleri bir ortam sunan çalışmalar, toplumda sanatın yaygınlaşmasını amaçlıyor.

Kültür ve Sanat Evi bünyesinde açılan kurslarda; piyano, keman, ney, def-bendir, ebru ve hüsn-i hat gibi branşlarda eğitim veriliyor. Kurslar, alanında deneyimli usta öğreticiler tarafından yürütülüyor ve katılımcılara ücretsiz olarak sunuluyor.

Kursiyerler, belediyenin sunduğu eğitimlerle yeteneklerini keşfetme ve kişisel gelişimlerini destekleme fırsatı bulduklarını belirtiyor. Özellikle gençlerin sanatsal ve kişisel gelişimine katkı sağlayan programlardan memnuniyet duyduklarını ifade eden kursiyerler, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür ediyor.

Kayıt ve iletişim

Def/bendir, ney, keman, ebru, hüsn-i hat ve piyano kurslarına kayıt yaptırmak veya detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, "444 22 63" numaralı İletişim Merkezi aracılığıyla başvuru yapabilirler.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

