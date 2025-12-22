TBMM'de Bütçe Görüşmelerinde Yumruklu Kavga: Varank ile Emir Karşı Karşıya

TBMM'de bütçe görüşmelerinde yumruklu kavga

Tartışma Varank ile Emir arasındaki gerilimle alevlendi

TBMM'de devam eden bütçe görüşmeleri sırasında AK Partili milletvekilleri ile CHP'li milletvekiller arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.

Oturum esnasında, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile CHP Grup Başkanvekili Murat Emir birbirinin üzerine yürüdü. Tartışmanın alevlenmesi üzerine iki partiye mensup milletvekilleri arasında fiziksel arbede yaşandı; bazı vekiller birbirine yumrukla saldırdı.

Olayın ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, birleşime ara verdi. Kavga anı kameraya yansıdı ve oturum salonunda tansiyon yükseldi.

Gelişmeler Meclis tutanaklarına ve yayınlanan görüntülere yansıdı; birleşimin ne zaman devam edeceğine ilişkin karar meclis yönetimi tarafından verilecek.

