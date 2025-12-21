Varank: Özgür Özel'in mezar başındaki rakı görüntülerinden Türkiye utandı

AK Parti Bursa Milletvekili Musatafa Varank, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve bazı milletvekillerinin mezar başında rakı içtiğine ilişkin görüntüler nedeniyle Türkiye'nin utandığını söyledi.

TBMM'de bütçe görüşmeleri sırasında eleştiriler

Varank, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinin kapanış konuşmasında, küresel krizler ve büyük doğal afetlerle mücadele ettiklerini belirterek sosyal devlet anlayışından taviz verilmediğini, popülizme de yenilmediklerini vurguladı.

Konuşmasında CHP'nin vaatlerini eleştiren Varank, kürsüde yapılan vaatlere atıfta bulunarak, "Biliyorsunuz bu kürsüde sayın Özgür CHP iktidarında mazot 33 lira olacak" dediğini hatırlattı. CHP'li belediyelerin yönettiği şehirlerde çiftçilerin, Özgür Bey'in söz verdiği bedava traktörleri hâlâ beklediğini söyledi ve çiftçilere sözünü tutmak için kullanılabilecek kaynaklara ilişkin eleştirilerde bulundu.

Varank, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "tarihin en büyük yolsuzluk soruşturması"na işaret ederek İBB'de tespit edilen kamu zararına dikkat çekti ve "Eğer partisindeki rüşvet çarkını durdurabilseydi, işte bu parayla, 134 bin çiftçiye bedava traktör dağıtabilirdi" diye konuştu.

Mezar başı görüntülerine sert tepki

Özel'in vaadlerini eleştirirken, geçen yıl rakıyla ilgili verdiği vaadi ve mezar başındaki anma programına ilişkin görüntüleri gündeme getiren Varank, "Özgür Özel ve arkadaşlarının verdiği görüntülerden Türkiye utandı" ifadelerini kullandı.

Varank, tarihçi Murat Bardakçı'nın sözlerini de aktarıp, mezar başında kadeh tokuşturulmasının toplumun değerlerine aykırı olduğunu belirterek, "Hadi diriden utanmıyorsunuz; yahu ölüye de mi hiç saygınız yok?" diye sordu. Ayrıca Portekiz Başbakanı Antonio Costa'ya yapılan göndermeyi de değerlendirerek bu davranışı ayıplayan ifadeler kullandı.

TBMM'de gergin anlar

Varank'ın konuşması sırasında CHP Grubu sıralarından protestolar yükseldi. Masalara vurarak tepki gösteren CHP'li milletvekillerine karşı AK Partili vekiller alkışla destek verdi. Tansiyonun yükselmesi üzerine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş birleşime 5 dakika ara verdi.

AK Parti Bursa Milletvekili Varank: "Özgür Özel ve arkadaşlarının verdiği görüntülerden Türkiye utandı"