DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.784.248,23 -0,22%

Varank: Özgür Özel'in mezar başındaki rakı görüntülerinden Türkiye utandı

AK Parti Bursa Milletvekili Musatafa Varank, Özgür Özel ve arkadaşlarının mezar başında rakı içtiği görüntüler nedeniyle Türkiye'nin utandığını söyledi.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 22:46
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 22:46
Varank: Özgür Özel'in mezar başındaki rakı görüntülerinden Türkiye utandı

Varank: Özgür Özel'in mezar başındaki rakı görüntülerinden Türkiye utandı

AK Parti Bursa Milletvekili Musatafa Varank, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve bazı milletvekillerinin mezar başında rakı içtiğine ilişkin görüntüler nedeniyle Türkiye'nin utandığını söyledi.

TBMM'de bütçe görüşmeleri sırasında eleştiriler

Varank, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinin kapanış konuşmasında, küresel krizler ve büyük doğal afetlerle mücadele ettiklerini belirterek sosyal devlet anlayışından taviz verilmediğini, popülizme de yenilmediklerini vurguladı.

Konuşmasında CHP'nin vaatlerini eleştiren Varank, kürsüde yapılan vaatlere atıfta bulunarak, "Biliyorsunuz bu kürsüde sayın Özgür CHP iktidarında mazot 33 lira olacak" dediğini hatırlattı. CHP'li belediyelerin yönettiği şehirlerde çiftçilerin, Özgür Bey'in söz verdiği bedava traktörleri hâlâ beklediğini söyledi ve çiftçilere sözünü tutmak için kullanılabilecek kaynaklara ilişkin eleştirilerde bulundu.

Varank, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "tarihin en büyük yolsuzluk soruşturması"na işaret ederek İBB'de tespit edilen kamu zararına dikkat çekti ve "Eğer partisindeki rüşvet çarkını durdurabilseydi, işte bu parayla, 134 bin çiftçiye bedava traktör dağıtabilirdi" diye konuştu.

Mezar başı görüntülerine sert tepki

Özel'in vaadlerini eleştirirken, geçen yıl rakıyla ilgili verdiği vaadi ve mezar başındaki anma programına ilişkin görüntüleri gündeme getiren Varank, "Özgür Özel ve arkadaşlarının verdiği görüntülerden Türkiye utandı" ifadelerini kullandı.

Varank, tarihçi Murat Bardakçı'nın sözlerini de aktarıp, mezar başında kadeh tokuşturulmasının toplumun değerlerine aykırı olduğunu belirterek, "Hadi diriden utanmıyorsunuz; yahu ölüye de mi hiç saygınız yok?" diye sordu. Ayrıca Portekiz Başbakanı Antonio Costa'ya yapılan göndermeyi de değerlendirerek bu davranışı ayıplayan ifadeler kullandı.

TBMM'de gergin anlar

Varank'ın konuşması sırasında CHP Grubu sıralarından protestolar yükseldi. Masalara vurarak tepki gösteren CHP'li milletvekillerine karşı AK Partili vekiller alkışla destek verdi. Tansiyonun yükselmesi üzerine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş birleşime 5 dakika ara verdi.

AK Parti Bursa Milletvekili Varank: "Özgür Özel ve arkadaşlarının verdiği görüntülerden Türkiye...

AK Parti Bursa Milletvekili Varank: "Özgür Özel ve arkadaşlarının verdiği görüntülerden Türkiye utandı"

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Varank: Özgür Özel'in mezar başındaki rakı görüntülerinden Türkiye utandı
2
Altay: Belediyeciliği 'Medeniyetin Taşıyıcısı' Kabul Ediyoruz — Güzelyurt Yeni Hizmet Binası Açıldı
3
Fransa, Charles de Gaulle'ün Yerine Yeni Uçak Gemisi İnşa Edecek — 2038 Hedefi
4
Alanya trafiğine nefes: Doğu Çevre Yolu 12 km ve Demirtaş Kavşağı açılıyor
5
Albayrak: EBB Tarife Yetkisini Devrederek Sorumluluktan Kaçıyor
6
İran'dan ABD'ye Sert Eleştiri: Venezuela'ya Müdahale BM Şartı'na Aykırı
7
Sayan’dan BM’de Gazze Tepkisi: Dijital Gelecek İçin Küresel Adalet Vurgusu

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025