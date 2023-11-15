Alın kırışıklıklarını anında tarihe gömüyor! Gece süren sabaha dümdüz uyanıyor

Belli bir yaş üzeri kadınların en büyük sorunu alın kırışıklıkları olarak biliniyor. Alın kırışıklığı gidermek için deneme yanılma yöntemi ile bir sürü para harcanabiliyor. Ancak doğal yollarla da alın kırışıklığına iyi gelen formüller mevcut.

Her gece yatmadan önce sadece uygulanması bile alın kırışıklıklarını geçirecek olan bir ürün mevcut. Yaş faktörü kırışıklıklar konusunda önemli bir etken olarak karşımıza çıkarken, stres, kirlilik, cilt bakım rutininin bozulması, Sigara ve alkol tüketimi çizgilerin erkenden çıkmasına Mahal verebiliyor.

Bu durumda kozmetik ürünlere yönelen bireyler olduğu gibi basit yöntemler ile kırışıklıktan kurtulacağına inanan bireyler de mevcut. Alın karışıklıklarına en doğal çözüm olarak karşımıza bitkisel yağlar çıkıyor. Özellikle de kakao yağı cilt için birçok faydası olduğu biliniyor.





KAKAO YAĞI KIRIŞIKLARA İYİ GELİYOR

Kakao çekirdeklerinden elde edilen bu bitkisel yağ, kolajen ve elastin üretimini arttırarak cildi sıkılaştırıyor. Bu sayede esneklik sağlanan ciltte çizgiler ve kırışıklıklar azalıyor. Kakao yağının diğer bir faydası ise cildi nemlendirmesi olarak biliniyor. Bilindiği üzere kuru olan ciltte kırışıklık oluşma ihtimali daha yoğun olarak biliniyor.

Cildin nem dengesini koruyan kakao yağı daha parlak bir görüntü oluşmasını da sağlıyor. Öte yandan cildin oksijen ve besin almasına yardımcı bu yağ genç kalınması konusunda da önemli bir rol oynuyor.

Kakao yağının ciltteki diğer bir faydası ise sivilceler. Cciltteki iltihaplanmayı azaltan Kakao yağı kızarıklığı azaltarak cildi yatıştırıyor. Bu durumda da sivilce oluşumu engellenmiş oluyor.

Ancak alın kırışıklıkları konusunda en etkin doğal çözüm olan Kakao yağı kullanımı sırasında dikkat edilmesi gerekmektedir. Kakao yağı cildi güneş ışınlarına karşı hassaslaştırırken güneşe çıkarken güneş yağı kullanılması konusunda uzmanlar uyarıda bulunuyor. Özellikle gece uygulaması yapılması gerektiği vurgulanan kakao yağını sürdükten sonra sabah yüzün yıkanması gerekiyor.