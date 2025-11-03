Çanakkale'de 10 Yıl Sonra Böbrek Nakliyle Sağlığına Kavuştu

İlhan Bayrak, ÇOMÜ Organ Nakli Merkezi'nde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

İstanbul'da yaşayan ve 10 yılı aşkın süredir hipertansiyona bağlı kronik böbrek yetmezliği ile mücadele eden 60 yaşındaki emekli emniyet müdürü İlhan Bayrak, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Organ Nakli Merkezi'nde gerçekleştirilen böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.

Emekli olduktan sonra İstanbul'da özel bir güvenlik eğitim kurumunda yönetici olarak çalışan ve iki çocuk babası olan Bayrak, on yıldır haftanın iki günü yaklaşık dör buçuk saat süren hemodiyaliz tedavisiyle yaşamını sürdürüyordu. Organ nakli için çeşitli merkezlere başvurmasına rağmen olumlu yanıt alamayan Bayrak, yaz tatili için geldiği Altınoluk'ta ÇOMÜ Organ Nakli Merkezi'nin adını duyarak merkeze başvurdu.

Merkeze başvuran hastaya üç aylık süreç içinde uygun organın bulunmasıyla 17 Ekim tarihinde nakil yapıldı. Ameliyatın ardından 17'nci güne giren Bayrak'ın durumu düzelirken, idrar çıkışı normale döndü ve böbrek fonksiyonları hızla iyileşti.

Uzmanlardan kadavradan bağış çağrısı

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye'deki böbrek yetmezliği hastalarının yüzde 90'ının altta yatan nedeninin hipertansiyon ya da kontrolsüz diyabet olduğunu vurguladı. Alan, rutin sağlık kontrollerinin aksatılmaması gerektiğini, yılda en az bir kez kan şekeri ve tansiyon takibi için doktora başvurulması gerektiğini belirtti.

Alan, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında kadavradan organ bağışının önemine dikkat çekerek ülkemizde bağış oranlarının düşük olduğunu söyledi. Alan, organ naklini açıklarken şunları kaydetti: "Burada iki kaynaktan faydalanıyoruz. Ya kadavra dediğimiz, beyin ölümü gerçekleşen hastalardan alınan organlar veyahut canlı vericilerdir. Ülkemiz maalesef kadavradan bağış konusunda Avrupa'da son sırada yer almaktadır. Beyin ölümü tanısı almış olan hastaların sadece yüzde 20'si organlarını bağışlamaktadır. Böbrek nakli için konuşacak olursak ülkemizde 30 bin civarında böbrek bekleyen, diyalize giren hastalar vardır. Yılda hem kadavradan hem canlıdan yapılan böbrek nakli sayısı 4 bin 500 dolayındadır. Bunun yalnızca bin civarı kadavradan alınan organlardan yapılmaktadır. Geri kalan 4 bini de canlıdan canlıya dediğimiz yakınlarının verdiği organlardan yapılan nakillerdir. Burada esas olan kadavradan nakillerdir çünkü her ne kadar biz canlıdan canlıya nakillerde alıcıya çok dikkat etsek de organ çıkarttığınız hastayı potansiyel ve takip gerektiren kişi durumuna sokuyorsunuz. Ben halkımızdan bu önemli organ bağışı haftasında, organ bağışına destek vermeleri konusunda özellikle ricada bulunuyorum."

Nakil sonrası hastanın duyguları

Nakil sonrası kendini "yeniden doğmuş gibi" hissettiğini söyleyen İlhan Bayrak, haftada iki defa dört buçuk saat diyalize bağlı kalmanın insanı hayattan kopardığını aktardı. Bayrak, Türkiye'de böbrek rahatsızlıklarının arttığını belirterek, "Bunun tek çözümü kadavradan nakil. Nakil konusunda da insanlarımız fazla bilgili değil galiba. Avrupa ile kendimizi kıyasladığımızda aramızda dağlar kadar fark var. Gelip hastanelerde bağış bekleyenleri görmüş olsalar düşünceleri değişir. İnsan başına gelince anlıyor bazı şeyleri, başına gelmeden anlamak gerekiyor. Beden toprağa giriyor, çürüyüp gidiyor. Tamam ruh kalıyor ama beden çürüyor. O bedeni çürümeden yeni bir hayata bağlama noktasına bakıldığında yeni hayatlara can vermek gerekiyor. Bir kalp, bir böbrek, bir karaciğer bekleyen bir sürü hasta var bu ülkede. Yani bir bedenden 4-5 kişiye bir can verebilirsiniz. İnsanları hayata bağlayıp, gülümsetebilirsiniz. O yüzden hayata gülümsemek için organ bağışına evet diyoruz."

ÇOMÜ'de gerçekleştirilen bu nakil, kadavradan ve canlı vericilerden yapılan nakillerin önemini yeniden gündeme getirirken uzmanlar organ bağışının artırılmasına yönelik çağrısını sürdürüyor.

