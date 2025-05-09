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Çanakkale'de Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları 3 Kişiye Umut Oldu

Çanakkale'de beyin ölümü gerçekleşen 64 yaşındaki hastanın organları 3 hastaya nakledilmek üzere alındı.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 23:03
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 23:03
Çanakkale'de Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları 3 Kişiye Umut Oldu

Çanakkale'de beyin ölümü gerçekleşen 64 yaşındaki hastanın karaciğeri ve iki böbreği, 3 kişiye umut oldu. Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde beyin kanaması teşhisiyle 1 Mayıs tarihinden itibaren tedavi gören erkek hastanın beyin ölümü gerçekleşti.

Organ Nakli Koordinatörü uzman doktor Azem Ülkü ve hemşire Gönül Pınarcıoğlu tarafından yapılan görüşmeler sonrası, hastanın ailesi, başka hayatlara umut olabilmek için organ bağışında bulunma kararı aldı. Sağlık Bakanlığı'nın donör organizasyonu kapsamında, 64 yaşındaki hastanın organları 3 hastaya nakledilmek üzere alındı.

Doktor Azem Ülkü, gazetecilere yaptığı açıklamada, bağış sayesinde 3 kişiye umut olunduğunu belirterek, "Merhum hastamızın ailesine, gösterdikleri bu örnek davranış için teşekkür ediyoruz. Bağışlanan organlar sayesinde 3 hastamız yeniden yaşama tutunacak" dedi.

Hastane Başhekimi operatör doktor Hasan Keser de organ bağışının önemine dikkat çekerek, "Organ bağışı, yaşamı sona ermiş bir insanın başka hayatlara can vermesi demektir. Merhum hastamızın ailesi, aldıkları bu anlamlı kararla 3 hastaya umut olmuştur. Kendilerine minnettarız. Organ bağışının yaygınlaşması için toplum olarak daha duyarlı olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Çanakkale'de beyin ölümü gerçekleşen 64 yaşındaki hastanın karaciğeri ve iki böbreği 3 kişiye...

Çanakkale'de beyin ölümü gerçekleşen 64 yaşındaki hastanın karaciğeri ve iki böbreği 3 kişiye nakledilecek. Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde Organ Nakli Koordinatörü Uzman Dr. Azem Ülkü (sol 2) ile hemşire Gönül Pınarcıoğlu'nun (sağ 5) yaptığı görüşmelerin ardından ölen kişinin ailesi, başka hayatlara umut olması adına organ bağışında bulunma kararı aldı.

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