Her gün mide ilacı kullananlar dikkat: Organlarınız iflas edebilir

Uzun süre mide ilaçları kullanan kişiler, mide-bağırsak rahatsızlıkları nedeniyle şifa ararken birçok sağlık sorunuyla karşılaşabilirler. İşte detaylar...

Her gün mide ilacı kullananlar dikkat: Organlarınız iflas edebilir
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Gaziosmanpaşa Hastanesi Dahiliye Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Şeref Kamil Basmacıoğlu, mide-bağırsak rahatsızlıkları nedeniyle uzun süreli mide ilaçları kullanan kişilerin karşılaşabileceği sağlık risklerine dikkat çekti. Dr. Basmacıoğlu, bu tür ilaçların mideyi iyileştirirken diğer bazı hastalıklara yol açabileceğine işaret ederek şunları belirtti:

"Uzun süreli mide ilaçları kullanımı, mide asidinin neden olduğu ülser, reflü gibi hastalıkların tedavisinde faydalı olabilir. Ancak bu tür koruyucu ilaçların yüksek dozda ve gereksiz uzun süreler boyunca kullanılması sakıncalı. İlaç tedavisi sonlandırıldığında, dozlar kademeli olarak azaltılmalı. Ani kesilmesi, şikayetlerin geri dönmesine yol açabilir. İlaçların kullanımını bırakmak  doktor gözetiminde olmalı. Ayrıca uzun süreli mide ilaçları, ince bağırsakta bakterilerin aşırı çoğalmasına, bağırsak dengesinin bozulmasına, mineral ve vitamin eksikliklerine, kemik metabolizmasının bozulmasına ve kırıklara yol açabilir."

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