İzmir'de 15 Kilogramlık Yumurtalık Kisti Başarıyla Çıkarıldı

İzmir'de 15 Kilogramlık Yumurtalık Kisti Sağlık Sorunları Yarattı

İzmir'de, 55 yaşındaki bir kadın hasta'nın karın boşluğunda tespit edilen 15 kilogram ağırlığında yumurtalık kisti,Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

Operasyonun Detayları

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Güney, ekibiyle birlikte hastanın kistini patlatmadan çıkararak hem teknik hem de hasta güvenliği açısından kritik bir başarıya imza attı. Güney, operasyon sonrası hastanın genel durumunun iyi olduğunu belirtti.

Kistlerin Tehlikesi ve Belirtileri

Prof. Dr. Güney, bu tür kitlelerin karın içi basıncını artırdığını ve hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkileyebileceğini vurguladı. Yumurtalık kistlerinin kadınlarda sıkça görülen durumlar olduğunu belirten Güney, bazı kistlerin zamanla büyüyerek karın içinde baskı oluşturarak ağrıya neden olabileceğini ifade etti. Özellikle menopoz sonrası dönemde ortaya çıkan veya hızlı büyüme gösteren kistlerin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini aktardı.

Erken Teşhisin Önemi

Karın şişliği, adet düzensizliği, kasık ağrısı gibi şikayetleri olan kadınların gecikmeden bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı'na başvurmasının önemine dikkat çekti. Bu gibi belirtiler, sağlık açısından ciddiye alınması gereken durumların habercisi olabilir.

İzmir'de, karın boşluğunda 15 kilogramlık yumurtalık kisti çıkartılan kadın hasta sağlığına kavuştu. Dokuz Eylül Üniversitesinden (DEÜ) Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Güney (fotoğrafta) başkanlığındaki ekip operasyonla kisti patlatmadan çıkarttı. Güney, açıklamada bulundu.

İzmir'de, karın boşluğunda 15 kilogramlık yumurtalık kisti çıkartılan kadın hasta sağlığına kavuştu. Dokuz Eylül Üniversitesinden (DEÜ) Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Güney (fotoğrafta) başkanlığındaki ekip operasyonla kisti patlatmadan çıkarttı. Güney, açıklamada bulundu.