Kuru ve balgamlı öksürüğü bıçak gibi kesen mucize tarif! İçindeki bitkiler bronşları temizliyor

Öksürük krizini, balgamı kesen 15 bitki içeren tarif açıklandı. Bu tarif nedir? Tüm detaylar haberimizde.

ÖKSÜRÜĞE BİREBİR TARİF VERİLDİ!

Öksürük krizlerini kesen, balgamın önüne geçen o tarif açıklandı. İçerisinde 15 çeşit bitki bulunmaktadır.

Kış mevsimi gelmesiyle havalar soğumaya başladı. Grip, soğuk algınlıkları ortaya çıkmaya başladı. Aktarlarda da en çok satılan kış çayı tüketimi kış aylarında önemlidir. İçerisinde 15 bitki bulunmaktadır. Kış çayı, hastalıklara karşı direnç sağlayarak vücudu koruma altına almaktadır. Grip, soğuk algınlıkları için bu çay önerilmektedir. Vatandaşlar bu soğuk havalarda aktarlardan kış çaylarını almaya yöneldiler. Şifayı aktarlarda aradılar.

İçerisinde tarçın, zencefil, ıhlamur, papatya, hatmin çiçeği gibi birçok bitki bulunmaktadır. Soğuk algınlığı, nefes darlığına birebirdir. Bir tutam alıp sıcak suyun içerisine atıp kaynatarak tüketebilirsiniz. 2 gün içerisinde hastalık kalmaz.

Antioksidan etkisi yaratmaktadır. Solunum sistemini rahatlatmaktadır. Stres, kaygıyı ortadan kaldırmaktadır. Sindirim sistemini rahatlatmaktadır. Enerji vermektedir.