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Trabzon'da 59 Bin Öğrenciye Omurga Sağlığı Eğitimi Verildi

Trabzon'da omurga sağlığını korumak amacıyla üç yılda 59 bin öğrenciye eğitim verildi.

Yayın Tarihi: 20.05.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 16:59
Trabzon'da 59 Bin Öğrenciye Omurga Sağlığı Eğitimi Verildi

Trabzon'da Omurga Sağlığına Önem Veriliyor

Trabzon'da gerçekleştirilen "Çocuklarda Omurga Sağlığının Korunması İşbirliği Protokolü" kapsamında, üç yılda 59 bin öğrenciye eğitim verildi. Bu önemli projeyle, Vali Yardımcısı Ercan Öter öncülüğünde, Sağlık, Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri işbirliği içinde hareket etti.

Hedef Kitlenin Yüzde 80'ine Ulaşıldı

Çukurçayır Ortaokulu'nda düzenlenen kapanış programında konuşan Öter, hedef kitlenin yüzde 80'ine ulaştıklarını belirtti. Omurga sağlığının korunmasının kritik bir önem taşıdığını ifade eden Öter, uzun süre cep telefonu ve bilgisayar kullanımının omurga sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.

Geç Değil, Egzersiz Şart!

Öter, genç yaşlarda kamburluk sorunlarının artmaya başladığını vurgulayarak, "Bu eğitimin çok değerli olduğunu görüyorum ama sizlere en büyük tavsiyemiz, fizik tedavi gerektirecek duruma gelmeden egzersizlerle bu sorunları engelleyebilirsiniz. Geleceğe yönelik çok önemli bir konu, bunu önemsemeniz gerekiyor," dedi.

Proje Kapsamında 161 Okulda Eğitim Verildi

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, projeyle öğrencilerde farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini ve üç yılda 161 okula ulaştıklarını aktardı. Ortahisar Sağlık Müdürü Erdem Malkoç, toplamda yaklaşık 59 bin öğrenciye eğitim verdiklerini dile getirdi.

Programın ardından öğrenciler, omurga sağlığını korumak için hazırladıkları egzersizleri sergiledi.

Trabzon'da üç yılda 59 bin öğrenciye, "Çocuklarda Omurga Sağlığının Korunması İşbirliği Protokolü"...

Trabzon'da üç yılda 59 bin öğrenciye, "Çocuklarda Omurga Sağlığının Korunması İşbirliği Protokolü" kapsamında eğitim verildi. Eğitime, Vali Yardımcısı Ercan Öter (sol 3), Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale (sağ 3), İl Sağlık Müdürü Hakan Usta (sol 2), İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun (sağ 2) ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu (sağda) katıldı.

Trabzon'da üç yılda 59 bin öğrenciye, "Çocuklarda Omurga Sağlığının Korunması İşbirliği Protokolü"...

Trabzon'da üç yılda 59 bin öğrenciye, "Çocuklarda Omurga Sağlığının Korunması İşbirliği Protokolü" kapsamında eğitim verildi. Eğitime, Vali Yardımcısı Ercan Öter (sol 3), Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale (sağ 3), İl Sağlık Müdürü Hakan Usta (sol 2), İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun (sağ 2) ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu (sağda) katıldı.

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