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Uzmanından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi İle Mücadele Uyarısı

Prof. Dr. Faruk Karakeçili, kenelere karşı açık renk giysi ve dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 15:15
Uzmanından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi İle Mücadele Uyarısı

Prof. Dr. Faruk Karakeçili'den Kene Uyarısı

Havaların ısınması ile birlikte keneler, vatandaşların sağlığını tehdit eden unsurlar arasında yer alıyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Karakeçili, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü bulaştıran kenelere karşı vatandaşları uyardı.

Kenelere Dikkat!

Prof. Dr. Karakeçili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke genelinde kenelerin bu yılın bahar döneminde etkili olmaya başladığını, ancak bu durumun gecikmeli olarak mayıs ayına sarktığını belirtti. Ayrıca, hastanede KKKA şüphelisi bir hastanın bulunduğunu ifade etti.

Karakeçili, kene vakalarının gecikleriğin olmadığına dikkat çekerek, "Havalar ısındığı için haziran ve temmuz aylarında her yıl bir pik görülüyor. Bu dönemlerde çok fazla vaka kaydediyoruz. Bu yıl da benzer bir durum bekliyoruz" dedi.

Korunma Yöntemleri

Kene ısırmasını fark eden vatandaşların en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini vurgulayan Karakeçili, uygun korunma yöntemleri hakkında şunları söyledi:

  • Açık renk kıyafet tercih edilmeli ve pantolon paçaları çorabın içine sokulmalıdır.
  • Kısa şort, açık sandalet ve kısa çoraplar yerine koruyucu giysiler kullanılmalıdır.
  • Özellikle tarla, çalılık ve otlu alanlara gidildiğinde vücut kontrolü yapılması gerekli.

Prof. Dr. Karakeçili, kırsal alanlarda geçirilen zamanın artması ile birlikte bu uyarıların öneminin daha da arttığını belirterek, halkı dikkatli olmaya çağırdı.

Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan kenelerden korunmanın en etkili yolunun açık renk kıyafet...

Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan kenelerden korunmanın en etkili yolunun açık renk kıyafet giyilmesi ve pantolon paçalarının çorabın içerisine sokulması olduğu bildirildi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Karakeçili, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü bulaştıran kenelere karşı vatandaşları uyardı.

Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan kenelerden korunmanın en etkili yolunun açık renk kıyafet...

Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan kenelerden korunmanın en etkili yolunun açık renk kıyafet giyilmesi ve pantolon paçalarının çorabın içerisine sokulması olduğu bildirildi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Karakeçili, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü bulaştıran kenelere karşı vatandaşları uyardı.

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