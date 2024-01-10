Yaşınıza göre uyku saatleri! 17-65 yaş arası bu takvime aman dikkat!

Sağlıklı bir uyku düzeni, yaşa göre değişen ideal uyku süreleri ile önemli bir bağlantı içerisinde bulunur. ABD Ulusal Uyku Vakfı'nın açıklamalarına göre, günlük yaşam tarzı, bireylerin biyolojik saatlerini önemli ölçüde etkileyerek uyku düzenini belirlemekte kilit bir rol oynamakta.

KAÇ SAAT UYUMALISINIZ?





İdeal uyku saatleri, farklı yaş grupları için belirgin farklılıklar gösterir.

- Yeni doğan bir bebek, ilk üç ayında günde 14 ila 17 saat arasında uyumalıdır; ancak bu süre, 12 ila 18 saat arasında değişebilir.

- 4 ila 11 ay arasındaki bebekler için ideal uyku süresi 12 ila 15 saat arasındadır.

- Yürümeye yeni başlayan 1-2 yaş arasındaki çocuklar için önerilen uyku süresi 11 ila 14 saat arasında değişir.

- Okula başlamamış 3 ila 5 yaş aralığındaki çocuklar için günde 10-13 saat uyku sağlıklı kabul edilir.

- Okul çağındaki 6-13 yaş arasındaki çocuklar için ideal uyku süresi 9 ila 11 saat arasında değişir.

- 14-17 yaş aralığındaki gençler için önerilen uyku süresi ise 8 ila 10 saat kabul edilir.

- 18-64 yaş arasındaki yetişkinler için 7-9 saat uyku süresi ideal kabul edilir.

- 65 yaşından sonra olan bireylerin ise günlük 7 ila 8 saat uyuması öneriliyor.