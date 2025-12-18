DOLAR
42,75 -0,15%
EURO
50,14 -0,08%
ALTIN
5.958,68 -0,01%
BITCOIN
3.652.013,81 -0,72%

Nuri Şahin: 'Daha fazlasını hak ettik' — Başakşehir 1-0 Yenildi

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Galatasaray'a 1-0 yenildikleri için üzgün olduklarını, daha fazlasını hak ettiklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 23:47
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 23:47
Nuri Şahin: 'Daha fazlasını hak ettik' — Başakşehir 1-0 Yenildi

Nuri Şahin: 'Daha fazlasını hak ettik' — Başakşehir 1-0 Yenildi

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta değerlendirmesi

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk haftasında deplasmanda oynadıkları Galatasaray maçını değerlendirdi. Karşılaşma 1-0 Galatasaray üstünlüğü ile sonuçlandı.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Nuri Şahin, "Çok üzgünüz, daha fazlasını hak ettik. İyi oynadık. Galatasaray da, biz de pozisyona girdik. Golü bulamadık. Galatasaray bizim hatamızda topu kazanıp golü buldu. Bu sistemde her puana ihtiyacımız var. Oyun olarak üzerine koyarak devam ediyoruz. Türkiye Kupası’nda kalan 3 maçımız, final maçımız olacak" diye konuştu.

Şahin, takımın mücadeleci performansına vurgu yaparken, alınan sonucun üzüntü verici olduğunu belirtti ve Türkiye Kupası'ndaki kalan maçların önemine işaret etti.

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Galatasaray'a yenildikleri için çok üzgün olduklarını...

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Galatasaray'a yenildikleri için çok üzgün olduklarını belirterek, daha fazlasını hak ettiklerini söyledi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mainz 05 2-0 Samsunspor | UEFA Konferans Ligi
2
Recep Uçar: Çaykur Rizespor Beşiktaş Karşısına Momentumla Çıkıyor
3
Papanikolaou: "Rize’de bir kale oluşturmamız gerekiyor"
4
Mainz 05 1-0 Samsunspor — Widmer ile Mainz önde (UEFA Konferans Ligi)
5
Nuri Şahin: 'Daha fazlasını hak ettik' — Başakşehir 1-0 Yenildi
6
Okan Buruk: Transfer Döneminden Kadro Yapısıyla Önemli Ders Aldık

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler