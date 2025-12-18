Nuri Şahin: 'Daha fazlasını hak ettik' — Başakşehir 1-0 Yenildi

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta değerlendirmesi

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk haftasında deplasmanda oynadıkları Galatasaray maçını değerlendirdi. Karşılaşma 1-0 Galatasaray üstünlüğü ile sonuçlandı.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Nuri Şahin, "Çok üzgünüz, daha fazlasını hak ettik. İyi oynadık. Galatasaray da, biz de pozisyona girdik. Golü bulamadık. Galatasaray bizim hatamızda topu kazanıp golü buldu. Bu sistemde her puana ihtiyacımız var. Oyun olarak üzerine koyarak devam ediyoruz. Türkiye Kupası’nda kalan 3 maçımız, final maçımız olacak" diye konuştu.

Şahin, takımın mücadeleci performansına vurgu yaparken, alınan sonucun üzüntü verici olduğunu belirtti ve Türkiye Kupası'ndaki kalan maçların önemine işaret etti.

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Galatasaray'a yenildikleri için çok üzgün olduklarını belirterek, daha fazlasını hak ettiklerini söyledi.