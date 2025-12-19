Mainz 05 2-0 Samsunspor | UEFA Konferans Ligi

Mainz 05, Samsunspor'u 2-0 Mağlup Etti

UEFA Konferans Ligi 6. hafta: Mainz 05 2 - Samsunspor 0

UEFA Konferans Ligi 6. hafta maçında Mainz 05, sahasında Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Samsunspor, grupta ilk 8'in dışında kaldı; takım, son 16 play-off turunda Avrupa macerasına devam edecek.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

44. dk: Widmer (Mainz 05) — gol.

48. dk: Amiri penaltıdan topu ağlara gönderdi. 0-2

55. dk: Amiri'nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Lee'nin şutunda top üstten auta çıktı.

80. dk: Tomasson'un soldan ortasında ceza sahasında topla buluşan Holse'nin şutunda kaleci Batz meşin yuvarlağı kurtardı.

Statü, Hakemler ve Takım Kadroları

Stat: MEWA Arena

Hakemler: Mohammed Al Emara, Turkka Valjakka, Mika Lamppu (Finlandiya)

Mainz 05: Daniel Batz, Dominik Kohr, Andreas Hanche-Olsen, Kacper Potulski, Danny da Costa, Silvan Widmer (William Vick dk. 77), Nadiem Amiri (Fabio Fell dk. 90+2), Kaishu Sano, Paul Nebel, Jae-seong Lee (Lennard Maloney dk. 90+2), Nelson Weiper (Benedict Hollerbach dk. 69)

Yedekler: Lasse Finn, Louis Babatz, Stefan Bell, Konstantin Schopp, Arnaud Nordin, Daniel Gleiber, Armindo Sieb, Ben Bobzien

Teknik Direktör: Urs Fischer

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Joe Mendes dk. 57), Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson (Toni Borevkovic dk. 85), Antoine Makoumbou, Carlo Holse (Soner Aydoğdu dk. 85), Olivier Ntcham (Yunus Emre Çift dk. 33), Emre Kılınç, Anthony Musaba (Tahsin Bülbül dk. 57), Marius Mouandilmadji

Yedekler: Albert Posiadala, Efe Törüz, Soner Gönül, Polat Yaldır

Teknik Direktör: Thomas Reis

Goller ve Kartlar

Goller: Widmer (dk. 44), Amiri (dk. 48 pen.) (Mainz 05)

Sarı kartlar: Mouandilmadji, Yunus Emre, Drongelen (Samsunspor)

MAİNZ 05 - SAMSUNSPOR MAÇININ İKİNCİ YARISINDAN KARELER.