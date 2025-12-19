Mainz 05 1-0 Samsunspor — Widmer ile Mainz önde (UEFA Konferans Ligi)

Maç Özeti: Mainz 05 1-0 Samsunspor
UEFA Konferans Ligi 6. hafta mücadelesinde ev sahibi Mainz 05, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Gol, 44. dakikada sol kanattan yapılan atakta Silvan Widmer'in şutuyla geldi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. Zeki’nin sağdan ortasında iyi yükselen Mouandilmadji’nin kafa vuruşunda top direğin sağından auta çıktı.
11. Samsunspor ceza sahasındaki karambolde Weiper’in kafa şutunda Zeki Yavru topu kale çizgisinden oyun alanına uzaklaştırdı.
14. Amiri’nin kullandığı serbest vuruşta, kaleci Okan topu kornere çeldi.
24. Musaba’nın soldan pasında penaltı noktası üzerinde buluşan Emre’nin şutunda kaleci Batz meşin yuvarlağı çeldi.
30. Ceza sahası içinde topla buluşan Amiri’nin şutunda kaleci Okan meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
44. Sol kanattan savunmanın arkasına sarkan Widmer’in şutunda top filelerle buluştu. 1-0
Stat ve Hakemler
Stat: MEWA Arena
Hakemler: Mohammed Al Emara, Turkka Valjakka, Mika Lamppu (Finlandiya)
Kadro ve Teknik Kadro
Mainz 05: Daniel Batz, Dominik Kohr, Andreas Hanche-Olsen, Kacper Potulski, Danny da Costa, Silvan Widmer, Nadiem Amiri, Kaishu Sano, Paul Nebel, Jae-seong Lee, Nelson Weiper
Yedekler: Lasse Finn, Louis Babatz, Lennard Maloney, Stefan Bell, Konstantin Schopp, Arnaud Nordin, Daniel Gleiber, Armindo Sieb, William Vick, Benedict Hollerbach, Fabio Fell, Ben Bobzien
Teknik Direktör: Urs Fischer
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Antoine Makoumbou, Carlo Holse, Olivier Ntcham (Yunus Emre Çift dk. 33), Emre Kılınç, Anthony Musaba, Marius Mouandilmadji
Yedekler: Albert Posiadala, Efe Törüz, Joe Mendes, Toni Borevkovic, Soner Gönül, Soner Aydoğdu, Tahsin Bülbül, Polat Yaldır
Teknik Direktör: Thomas Reis
Gol ve Kartlar
Gol: Widmer (dk. 44) (Mainz)
Sarı kart: Mouandilmadji (Samsunspor)
