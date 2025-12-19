DOLAR
Mainz 05 1-0 Samsunspor — Widmer ile Mainz önde (UEFA Konferans Ligi)

UEFA Konferans Ligi 6. haftasında Mainz 05, ilk yarıyı Silvan Widmer'in golüyle 1-0 önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 00:00
Maç Özeti: Mainz 05 1-0 Samsunspor

UEFA Konferans Ligi 6. hafta mücadelesinde ev sahibi Mainz 05, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Gol, 44. dakikada sol kanattan yapılan atakta Silvan Widmer'in şutuyla geldi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. Zeki’nin sağdan ortasında iyi yükselen Mouandilmadji’nin kafa vuruşunda top direğin sağından auta çıktı.

11. Samsunspor ceza sahasındaki karambolde Weiper’in kafa şutunda Zeki Yavru topu kale çizgisinden oyun alanına uzaklaştırdı.

14. Amiri’nin kullandığı serbest vuruşta, kaleci Okan topu kornere çeldi.

24. Musaba’nın soldan pasında penaltı noktası üzerinde buluşan Emre’nin şutunda kaleci Batz meşin yuvarlağı çeldi.

30. Ceza sahası içinde topla buluşan Amiri’nin şutunda kaleci Okan meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

44. Sol kanattan savunmanın arkasına sarkan Widmer’in şutunda top filelerle buluştu. 1-0

Stat ve Hakemler

Stat: MEWA Arena

Hakemler: Mohammed Al Emara, Turkka Valjakka, Mika Lamppu (Finlandiya)

Kadro ve Teknik Kadro

Mainz 05: Daniel Batz, Dominik Kohr, Andreas Hanche-Olsen, Kacper Potulski, Danny da Costa, Silvan Widmer, Nadiem Amiri, Kaishu Sano, Paul Nebel, Jae-seong Lee, Nelson Weiper

Yedekler: Lasse Finn, Louis Babatz, Lennard Maloney, Stefan Bell, Konstantin Schopp, Arnaud Nordin, Daniel Gleiber, Armindo Sieb, William Vick, Benedict Hollerbach, Fabio Fell, Ben Bobzien

Teknik Direktör: Urs Fischer

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Antoine Makoumbou, Carlo Holse, Olivier Ntcham (Yunus Emre Çift dk. 33), Emre Kılınç, Anthony Musaba, Marius Mouandilmadji

Yedekler: Albert Posiadala, Efe Törüz, Joe Mendes, Toni Borevkovic, Soner Gönül, Soner Aydoğdu, Tahsin Bülbül, Polat Yaldır

Teknik Direktör: Thomas Reis

Gol ve Kartlar

Gol: Widmer (dk. 44) (Mainz)

Sarı kart: Mouandilmadji (Samsunspor)

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

