Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı öncesi taktik ve kondisyon çalıştı
17. hafta hazırlıkları BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdü
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Cumartesi günü evinde Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleşen idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki çalışma, kondisyon ve taktik ağırlıklı olarak planlandı.
Antrenman, ısınma koşularıyla başlayıp pas çalışmasıyla devam etti. Çalışma, yapılan taktik uygulamalarla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacakları son antrenmanla tamamlayacak ve Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girecek.
