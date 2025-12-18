DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,16 0,06%
ALTIN
5.940,04 0,34%
BITCOIN
3.725.660,84 -1,29%

Beşiktaş, Çaykur Rizespor Maçı Öncesi Taktik ve Kondisyon Çalıştı

Beşiktaş, 20 Aralık'ta evinde Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan 1.5 saatlik idmanla sürdürdü.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 14:04
Beşiktaş, Çaykur Rizespor Maçı Öncesi Taktik ve Kondisyon Çalıştı

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı öncesi taktik ve kondisyon çalıştı

17. hafta hazırlıkları BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Cumartesi günü evinde Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleşen idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki çalışma, kondisyon ve taktik ağırlıklı olarak planlandı.

Antrenman, ısınma koşularıyla başlayıp pas çalışmasıyla devam etti. Çalışma, yapılan taktik uygulamalarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacakları son antrenmanla tamamlayacak ve Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girecek.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 17. HAFTASINDA 20 ARALIK CUMARTESİ GÜNÜ EVİNDE ÇAYKUR RİZESPOR’LA...

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 17. HAFTASINDA 20 ARALIK CUMARTESİ GÜNÜ EVİNDE ÇAYKUR RİZESPOR’LA OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 17. HAFTASINDA 20 ARALIK CUMARTESİ GÜNÜ EVİNDE ÇAYKUR RİZESPOR’LA...

İLGİLİ HABERLER

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinan Kaloğlu: Tüm Çalışmalarımızı Galibiyet Üzerine Kurduk — Amed, Bodrum FK Hazırlığı
2
Manisa FK, Keçiörengücü Hazırlıklarını Sürdürüyor — 20 Aralık
3
Nilüfer Spor Manifestosu İlan Edildi: Türkiye’de Bir İlk
4
Fenerbahçe, Eyüpspor Hazırlıklarını Sürdürdü
5
Beşiktaş, Çaykur Rizespor Maçı Öncesi Taktik ve Kondisyon Çalıştı
6
Elazığspor'dan İskenderunspor Maçı İçin Ücretsiz Bilet Kararı
7
Erdem Koleji Gaziantep Okçuluk Kurtuluş Kupası’nda Zirveye Çıktı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler