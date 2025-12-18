Elazığspor'dan İskenderunspor Maçı İçin Ücretsiz Bilet Kararı

Elazığspor Kulübü, İnegölspor maçının ardından İskenderunspor mücadelesi için de önemli bir karar aldı. TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 18. haftasında pazartesi günü bordo-beyazlı ekip, İskenderunspor’u konuk edecek.

Bilet Dağıtımı ve Tribün Düzenlemesi

Elazığspor Yönetim Kurulu, söz konusu maçın biletlerinin tamamını alarak taraftarlara dağıtacağını açıkladı. Biletler 22 Aralık Pazartesi günü maç günü Elazığ Atatürk Stadyumu gişelerinden ücretsiz olarak temin edilebilecek. Kuzey kale arkası ve Güney kale arkası tribünleri seyirci girişine kapalı olacaktır.

Kulüp Açıklaması

Kulüpten yapılan açıklamada, "22 Aralık Pazartesi günü Elazığ Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan İskenderunspor müsabakasının biletleri, Elazığspor Yönetim Kurulu tarafından karşılanacaktır. Taraftarlarımız, biletlerini maç günü stadyum gişelerinden ücretsiz olarak temin edebilecektir. Kuzey kale arkası ve Güney kale arkası tribünleri seyirci girişine kapalı olacaktır. Bu şehrin umudu, bu şehrin nefesi tribünden yükselir. Omuz omuza, tek yürek Elazığspor" denildi.

