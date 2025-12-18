DOLAR
Erdem Koleji Gaziantep Okçuluk Kurtuluş Kupası’nda Zirveye Çıktı

Erdem Koleji, Gaziantep Okçuluk Kurtuluş Kupası İl Şampiyonası’nda birçok derece alarak okulun spor vizyonunu ve altyapısını tescilledi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 13:03
Gaziantep Okçuluk Kurtuluş Kupası İl Şampiyonası, Gaziantep’in kurtuluşu anısına Türkiye Okçuluk Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği tarafından geleneksel olarak düzenlenen organizasyonda bu yıl da genç yetenekler sahne aldı. Klasik ve makaralı yay kategorilerinde gerçekleştirilen şampiyonada Erdem Koleji, elde ettiği derecelerle dikkat çekti.

Öne Çıkan Sporcular ve Dereceler

Genç Kızlar kategorisinde Erdem Koleji öğrencisi Defne Demirpençe, yüksek konsantrasyon ve teknik performansıyla İl Şampiyonu oldu.

Genç Erkekler kategorisinde Çağrı Atalık il ikinciliğini elde ederken, Emre Özmen şampiyonayı il dördüncüsü olarak tamamladı.

Makaralı Yay Bayanlar kategorisinde Hayrunnisa Karayiğit il birinciliğini kazanıp turnuvanın öne çıkan sporcuları arasında yer aldı. Aynı kategoride Mira Aslandağ il dördüncüsü oldu.

Makaralı Yay Erkekler kategorisinde Ali Ayaz Çelik il ikinciliğini elde ederken, Klasik Yay Bayanlar kategorisinde Elif İyi Kesici il üçüncüsü olarak kürsüye çıktı.

Organizasyon, Eğitim ve Gelecek Vizyonu

Yarışmalar Türkiye Okçuluk Federasyonu kuralları çerçevesinde ve profesyonel hakemler eşliğinde gerçekleştirildi. Erdem Koleji’nin başarısında planlı antrenman süreçleri, nitelikli antrenör kadrosu ve öğrencilerin bireysel gelişimini önceliklendiren yaklaşımı belirleyici oldu.

Bu sonuçlar, Erdem Koleji’nin sporu sadece bir faaliyet olarak görmeyip karakter gelişimini destekleyen bütüncül bir eğitim anlayışının parçası olarak ele aldığını gösteriyor. Okul yönetimi ve antrenörlerin koordineli çalışmasıyla elde edilen başarılar, Erdem Koleji’nin spor alanındaki istikrarlı yükselişinin kanıtı olarak değerlendiriliyor.

Elde edilen dereceler, Erdem Koleji’nin altyapı gücünü ve genç sporcuların ulusal ve uluslararası platformlarda daha büyük başarılara imza atacağının güçlü bir göstergesi oldu. Okul, akademik eğitimle birlikte sportif gelişimi de önceliklendirerek öğrencilerini çok yönlü bireyler olarak geleceğe hazırlamaya devam ediyor.

