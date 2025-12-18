DOLAR
Düzce'de İFET Oyunları Başladı — Yaklaşık 250 Öğrenci Katıldı

Düzce'de 2025-2026 sezonu İFET oyunları Uzun Mustafa İlkokulu'nda yaklaşık 250 öğrencinin katılımıyla başladı; etkinlik yıl boyu sürecek ve sezon sonunda bir şölen düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 15:29
Düzce'de İFET Oyunları Başladı — Yaklaşık 250 Öğrenci Katıldı

İFET Oyunları Düzce'de Başladı

Okul Sporları 2025-2026 sezonu İlkokul Fiziksel Etkinlik (İFET) oyunları Düzce'de başladı. Organizasyon, Uzun Mustafa İlkokulu ev sahipliğinde gerçekleştirildi ve ilkokul düzeyinde yoğun bir katılımla sahne aldı.

Etkinlik Detayları

Uzun Mustafa İlkokulu'nda düzenlenen yarışmalara 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinde yaklaşık 250 öğrenci katıldı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği programda öğrenciler arasında "Geleneksel Çocuk Oyunları" etkinliği ön plana çıktı.

Yıl Boyu Sürecek Program

İFET-ilkokul fiziksel etkinlik oyunları, yıl boyunca il ve ilçelerdeki ilkokullarda devam edecek. Organizasyon yetkilileri, sezon sonunda başarılı öğrencilerin katılacağı bir şölen ile programın sona ereceğini bildirdi.

Etkinlik, hem fiziksel gelişimi desteklemeyi hem de geleneksel oyunları yaşatarak çocukların sosyal ve kültürel bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor.

