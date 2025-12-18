Eskişehirli Mete Işıkadalar, Swordplay 2025 Longsword'da 3. oldu

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Swordplay 2025 HEMA turnuvasına katılan Eskişehirli sporcu Mete Işıkadalar, 'Longsword' kategorisinde dikkat çeken bir performans sergiledi.

Turnuva ve sonuç

Türkiye'yi temsil eden Işıkadalar, 'Open Mixed Longsword' kategorisinde yapılan elemeler ve final müsabakaları sonucunda 3.'lük elde etti. Sporcu, kazandığı bronz madalya ile önemli bir başarı kaydetti.

Turnuva, uluslararası sporcuların katılımıyla gerçekleşti ve çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu.

