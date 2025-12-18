DOLAR
Söğütspor'da Savaş Akgün Dönemi Başladı

Söğütspor, BAL 5. Grup'ta teknik direktörlüğe Savaş Akgün'ü getirdi; imza törenine Başkan Halil Güzel ve yönetim katıldı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 12:11
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'ta mücadele eden Söğütspor teknik direktörlük görevine Savaş Akgün'ü getirdi.

Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Burak Horsaoğlu, yardımcı antrenör Serkan Erdem, Osman Zafer ve masör Yılmaz Kamaoğlu ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollar ayrılmıştı. Bu gelişmenin ardından kulüp yeni teknik direktör olarak Savaş Akgün'ü açıkladı.

Kulüp binasında düzenlenen imza törenine Söğütspor Kulübü Başkanı Halil Güzel ve Futbol Şube Sorumlusu Erol Uçar katıldı.

Başkanın değerlendirmesi

Halil Güzel Savaş Akgün ile yeni bir sayfa açıldığını, yönetim olarak ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini ve şehrin yeniden kenetlenerek tribünleri doldurması gerektiğini vurguladı. Başkan, hocanın verdiği enerjinin takımı daha yukarılara taşıyacağına inandıklarını belirtti ve yollar ayrılan Burak Horsaoğlu ile ekibine hizmetleri için teşekkür etti.

Yeni teknik direktörün mesajı

Savaş Akgün sıcak karşılamadan dolayı teşekkür ederek Söğüt'e iyi karşılandığını söyledi. Başkan Halil Güzel ve yönetimine güven için teşekkür eden Akgün, Söğütspor için ekibiyle birlikte tüm benliğini ortaya koyacağını, güzel bir dönem olacağını hissettiğini, sabırsız ve heyecanlı olduğunu ifade ederek destek veren herkese teşekkür etti.

SAĞDAKİ BAŞKAN SOLDAKİ YENİ HOCA

SÖĞÜTSPOR'DA SAVAŞ AKGÜN DÖNEMİ BAŞLADI

