Nilüfer Spor Manifestosu İlan Edildi: Türkiye’de Bir İlk

Nilüfer Spor Manifestosu kamuoyuna açıklandı

Nilüfer Belediyesi, kentin spor vizyonunu ve stratejik hedeflerini içeren Nilüfer Spor Manifestosu'nu düzenlenen özel bir geceyle duyurdu. Türkiye’de bir belediye tarafından sporu "kamu politikası ve yaşam kültürü" olarak ele alan ilk manifesto olma özelliği taşıyan belge, sporu yalnızca sportif başarılarla sınırlamayan bütüncül bir anlayışı benimsiyor.

Manifestonun kapsamı ve hedefleri

Manifesto, sağlıklı kentleşme, kapsayıcı toplumsal katılım ve gençlerin potansiyelini artırma hedefiyle; sporu kent planlaması, eğitim, halk sağlığı ve toplumsal dayanışmanın merkezine yerleştiriyor. Manifestonun öne çıkan hedefleri şunlar:

Her Yaştan Kentliye Açık Spor İmkanları: Okullar, parklar ve meydanlarda sporun günlük yaşamın parçası haline getirilmesi.

Gençlik ve Toplum Odaklı Yaklaşım: Gençlerin sosyal bağ, öz güven ve yaşam becerileri geliştirmesine odaklanan programların geliştirilmesi.

Toplumsal Sağlık ve Refah: Sporu fiziksel sağlığın ötesine taşıyarak ruh sağlığı ve dayanışmanın bir bileşeni olarak konumlandırma.

Kapsayıcılık ve Fırsat Eşitliği: Dezavantajlı gruplar, kadınlar, yaşlılar ve engelli bireyler için eşit katılım imkânları sağlanması.

Tanıtım gecesi ve katılımcılar

Manifesto, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir tarafından açıklandı. Tanıtıma; Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Baran Güneş, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or, iş dünyası temsilcileri, sporcular ve kulüp yöneticileri katıldı.

Başkan Şadi Özdemir'in mesajı

Başkan Özdemir, gecede Nilüfer’in spor anlayışını özetleyerek "Spor, Nilüfer’in yaşam kültürüdür" mesajını verdi. Özdemir, manifestonun kentin planlamasından gençlik politikalarına, halk sağlığından toplumsal dayanışmaya kadar yaşamın her alanına yayılan kapsayıcı ve adil bir yaşam kültürünü hedeflediğini vurguladı. Ayrıca seçim döneminde vaat edilen "100 Güldüren Projeler" kapsamında ortaya koydukları spor vizyonunu somutlaştırdıklarını belirtti.

Özdemir manifestonun felsefesini şu sözlerle özetledi: "Biz sporu sadece başarıya indirgemiyoruz. Sadece kupa kazanmak olarak görmüyoruz. Bizim için spor; önleyici, koruyucu ve birleştiricidir. Gençler için bir okul, kadınlar için güçlenme alanı, toplum için ise dayanışmadır. Spor yapan genç hayata tutunur, çocuklar kendini yalnız hissetmez. İşte tam da bu yüzden Nilüfer’de sporu bir kamu sorumluluğu olarak ele alıyoruz." Konuşmasını "Bu daha başlangıç" diyerek tamamladı.

Kulüp vurgusu ve altyapı örneği

Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or, Nilüfer Belediyespor’un çok branşlı ve köklü yapısına dikkat çekti; elde edilen başarının planlı çalışma ve güçlü altyapının sonucu olduğunu vurguladı. Or, voleybolculardan Öykü Saruhan örneğini hatırlatarak, başarıların doğru zamanda verilen destekler ve sabırla kurulan altyapıyla mümkün olduğunu söyledi.

Anket, ödüller ve sembolik takaslar

Etkinlikte katılımcılara "Ortak bir spor kültürü oluşturmak kentin geleceğini nasıl şekillendirir?" sorusu yöneltilerek görüşler toplandı; ankette ortaya çıkan önerilerin manifestonun sahadaki uygulamalarını güçlendireceği ifade edildi. Nilüfer’de emek veren sporcular ile antrenörlere "Onur ve Katkı Belgesi" verildi. Tek kadın baş antrenör olarak öne çıkan İlknur Kurtuluş, hentbol antrenörü Gökhan Durmaz ve Eker Spor Kulübü Başkanı Ece Eker onurlandırıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz, daha çok sporcu yetişeceğine duyduğu inancı temsilen Milli Takım imzalı formayı Başkan Şadi Özdemir ve Kulüp Başkanı Muharrem Or’a takdim etti. Karşılığında Nilüfer Belediyespor Eker Voleybol A Takımı sporcularının imzaladığı formayı Yılmaz’a hediye ettiler.

Stratejik bir spor politikası

Nilüfer Spor Manifestosu, belediyelerin geleneksel spor hizmetlerinin ötesine geçerek sporu stratejik bir kamu politikası haline getiriyor. Manifesto, sporun kent planlamasından eğitim politikalarına, toplumsal sağlığa kadar uzanan geniş bir vizyonla ele alınmasının önemini vurgulayarak Türkiye’deki uygulamalara örnek teşkil ediyor.

Nilüfer’in hedefi: Sporun kent yaşamına entegrasyonu, herkese ulaşan fırsatlar sunulması ve hayat boyu sporu teşvik ederek sağlıklı, dayanışmacı nesiller yetiştirmek. Nilüfer Spor Manifestosu, sporu sadece rekabet değil; adil, kapsayıcı ve toplumun yaşam kalitesini yükselten bir araç olarak konumlandırıyor.

