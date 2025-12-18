Sinan Kaloğlu: Tüm Çalışmalarımızı Galibiyet Üzerine Kurduk — Amed, Bodrum FK Hazırlığı

Sinan Kaloğlu: Tüm çalışmalarımızı galibiyet üzerine kurduk

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında Bodrum FK ile deplasmanda oynayacakları maç öncesinde basına açıklamalarda bulundu. Kaloğlu, rakibin iç sahada zor bir ekip olduğunu vurgulayarak, tüm hazırlıkları galibiyet odaklı yürüttüklerini belirtti.

Antrenmanların Şehmus Özer Spor Tesisleri’nde Teknik Direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde sürdüğünü aktaran teknik heyet, idmanın düz koşu, ısınma hareketleri, dinamik ısınma, dar alanda pas ve taktik çalışmayla tamamlandığını açıkladı. Yeşil-kırmızılılar, 22 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Bodrum FK’ya konuk olacak.

Hazırlıklar ve rakip analizi

Sinan Kaloğlu, Bodrum FK hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: "Tüm çalışmalarımızı galibiyet üzerine kurduk. Rakibimizi detaylı bir şekilde analiz ediyoruz. Güçlü ve zayıf yönlerini belirleyip, buna göre antrenmanlarımızda farklı oyun şablonları üzerinde çalışıyoruz. İnşallah güzel bir karşılaşma olur ve yakaladığımız bu yükselişi sürdürürüz."

Kaloğlu, Bodrum FK'nın ligin iyi ve mücadele gücü yüksek takımlarından olduğunu, iç sahada mağlubiyetlerinin bulunmadığını ve kendi evlerinde en fazla puan toplayan takımlar arasında yer aldıklarını sözlerine ekledi. "Pazartesi gününe kadar hazırlıklarımız devam edecek," dedi.

Mbaye Diagne açıklaması

Bandırmaspor maçında son dakikalarda oyundan alındığı için sinirlenen Senegalli futbolcu Mbaye Diagne ile ilgili soruya Kaloğlu şu yanıtı verdi: "Zaten bunu karşılıklı olarak konuştuk ve bizim açımızdan konu kapanmıştır. Maçtan sonra da görüştük, iki gün önce burada tekrar konuştuk takım halinde de bu meseleyi ele aldık. Aramızda hiçbir sorun yok. Elbette yaptığı hareket hoş değildi ve hiçbir oyuncumuzdan böyle bir davranış beklemiyoruz. Ancak biz oyuncu kaybetmek istemiyoruz, kazanmak istiyoruz. Diagne de bizim için değerli bir oyuncu. Bu nedenle o konuyu tamamen kapattık. Şu anda takımın havası da enerjisi de çok iyi. Antrenmanlarda bunu net şekilde görüyoruz. İnşallah bu olumlu tablo böyle devam eder."

Teknik direktörün açıklamaları, takımın moral ve hazırlık durumuna ilişkin olumlu sinyaller verirken, Amed’in Bodrum deplasmanında galibiyet hedeflediği net bir şekilde ortaya kondu.

