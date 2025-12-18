DOLAR
15 Temmuz Gazisi Tümgeneral Davut Ala 26. Kez Ameliyat Oldu

15 Temmuz gazisi Tümgeneral Davut Ala, 8 kurşunla yaralanmasının ardından 26'ncı kez ameliyat oldu; sosyal medyadan "Dua eder, dua bekleriz" dedi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 16:00
Samsun Garnizon Komutanı Ala yeniden ameliyata girdi

15 Temmuz darbe girişiminde 8 kurşunla yaralanarak gazi olan Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, olayın ardından 26’ncı kez bıçak altına yattı.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul Kartaltepe’deki kışlasında darbecilerle saatlerce çatışarak ağır yaralanan Gazi Tümgeneral Davut Ala, vücuduna isabet eden 8 kurşuna rağmen kışlasını darbecilere teslim etmedi.

25 kez ameliyat olduktan sonra görevine devam eden Ala, kişisel sosyal medya hesabından 26’ncı kez ameliyat olduğunu duyurarak, "Dua eder, dua bekleriz" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

