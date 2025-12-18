Siirt’te kurt boş havuza düştü — İki saatlik mücadeleyle çıktı

Siirt’te kurt boş havuza düştü
Kurtalan’ın Toytepe köyünde atıl su havuzunda yaşanan anlar kamerada
Edinilen bilgilere göre, Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Toytepe köyünde atıl su için kazılan ve içerisine branda serilen havuza giren kurt, havuzdan çıkmakta zorlandı.
O anları fark eden işçiler, yaşananları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Görüntülerde kurdun havuz içerisinde sağa sola koşarak çıkmaya çalıştığı anlar yer aldı.
Yaklaşık iki saat süren çabalarının ardından kurt, kendi başına havuzdan çıkarak bölgeden uzaklaştı.
