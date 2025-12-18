DOLAR
Siirt’te kurt boş havuza düştü — İki saatlik mücadeleyle çıktı

Siirt’in Kurtalan ilçesi Toytepe köyünde bir kurt, branda serili boş su havuzuna düşüp yaklaşık iki saat süren çabalarının ardından kendi başına çıktı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 20:01
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 20:01
Siirt’te kurt boş havuza düştü

Kurtalan’ın Toytepe köyünde atıl su havuzunda yaşanan anlar kamerada

Edinilen bilgilere göre, Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Toytepe köyünde atıl su için kazılan ve içerisine branda serilen havuza giren kurt, havuzdan çıkmakta zorlandı.

O anları fark eden işçiler, yaşananları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Görüntülerde kurdun havuz içerisinde sağa sola koşarak çıkmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Yaklaşık iki saat süren çabalarının ardından kurt, kendi başına havuzdan çıkarak bölgeden uzaklaştı.

