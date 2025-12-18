Bakan Yumaklı: Tarım, Orman ve Su Geleceğe Mirasımızdır

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 15'inci Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması ödül töreninde tarım, orman, toprak ve suyun önemine dikkat çekti. Tören, Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yarışma, katılım ve ödüller

Geçen yıl uluslararası boyuta taşınan yarışma, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından DenizBank desteğiyle düzenlendi. Yarışma; genel, çiftçi, öğrenci, Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanları, DenizBank çalışanları ve bu yılın teması olan "Bereketin Yüzyılı" olmak üzere toplam 6 farklı kategoride gerçekleştirildi.

Katılımcılar tarım, hayvancılık, orman, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, üretici yaşamı gibi alanları konu alan fotoğraflarla yarıştı. Yarışmaya 51 ülkeden toplam 2 bin 11 yarışmacı, 6 bin 71 eser ile katıldı. Seçici Kurul, 13 Ekim tarihinde Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığında toplanarak eserleri değerlendirdi; 13 eser ödüle layık görülürken 105 eser sergilenmek üzere seçildi. Ayrıca bir eser Bakan Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Bakan Yumaklı'nın mesajı

Yumaklı, yaşadığımız çağın görüntü çağı olduğuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Artık yapay zeka ile hangi görüntünün gerçek hangisinin sanal olduğunu ayırt edemediğimiz bir zamandayız. Gerçeğin peşinde olan fotoğraf sanatçılarımız, işte bu noktada önemli bir misyon üstleniyorlar. Böyle bir dünyada tarım, orman ve insan ilişkisine yönelik her şahitliğin de çok değerli olduğuna eminiz. Öncelikle, bizim için hayati ve elzem olan değerleri görünür kılmak zorundayız. Bunun hepimize düşen bir sorumluluk olduğuna yürekten inanıyorum. Toprağın, suyun, ormanın, alın terinin her türlü hal ve gerçekliğini insanların dikkatine sunabilmemiz gerekiyor. Gıda arz güvenliği, su ve iklim krizi meseleleri dünyanın gündemine oturmuş durumda. Mesele sadece hayatımızı daha iyi idame ettirmek değil, aynı zamanda gelecek kuşaklara daha iyi bir dünya bırakma meselesidir."

Yumaklı, üretime ve üreticiye duyulan saygının her zaman korunması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin biyoçeşitlilik açısından zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu ve üreticilerin fedakârlığının önemine dikkat çekti. Yarışmanın 2009'da başladığını, gelenek haline dönüşmesinin sevindirici ve umut verici olduğunu söyledi.

Yarışmaya gönderilen fotoğrafların sadece ödül kazanmakla kalmayıp arşive katkı yaptığını ve çalışma alanlarını anlamlı biçimde süslemeyi sürdürdüğünü aktaran Yumaklı, bakanlık olarak Türkiye'nin insana ve insanlığa güvendiğini ve temel insani değerler etrafında daha iyi bir dünya inşa edeceklerine inandıklarını vurguladı.

