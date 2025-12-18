Giresun'da Yaylada Mahsur Kalan Vatandaşları Yavuzkemal Belediyesi Kurtardı

Yavuzkemal Belediyesi, Kar Altındaki Vatandaşları Kurtardı

Kulakkaya - Bektaş Yaylası arasındaki yolda mahsur kalma olayı

Giresun’un yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, Kulakkaya Yaylası ile Bektaş Yaylası arasındaki Kazankaya Boğaz Oba mevkisinde bir araç yolda mahsur kaldı.

Naci Akın, eşi ve yeğeniyle birlikte seyir halindeyken otomobiliyle yolda kalınca durumu telefonla Yavuzkemal Belediye Başkanı Adem Önal'a bildirdi ve yardım talep etti.

İhbarın ardından harekete geçen belediye ekipleri, belediyeye ait iş makinesiyle olay yerine giderek karlı zeminde mahsur kalan aracı bulunduğu yerden çıkardı ve yol güvenli hale getirildi.

Kurtarma çalışmasının ardından Naci Akın, olay yerinden cep telefonu ile video paylaşarak Başkan Adem Önal ve ekiplerine teşekkür etti.

