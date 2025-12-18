Sinop'ta Deniz Kirliliği Endişesi: Yelken Kulübü Önünde İnceleme
Gazi Caddesi sahilinde yoğun tabaka ve atık görünümleri endişe yarattı
Sinop’un güney sahilinde, Kent Merkezi Gazi Caddesi üzerinde, Yelken Kulübü önünde deniz yüzeyinde oluşan yoğun tabaka ve atık benzeri görüntüler vatandaşlarda tedirginlik oluşturdu.
İhbar üzerine bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri sahilde inceleme yaparak denizden numune aldı. Aynı zamanda Sinop Belediyesi ekipleri kirliliğin görüldüğü alanda temizlik çalışmalarına başladı.
Yetkililer, bölgede başlatılan incelemelerin sürdüğünü ve alınan numunelerin analiz sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanmasının beklendiğini bildirdi.
