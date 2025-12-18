Sındırgı Çaygören Barajı’nda 8 kilo 750 gramlık dev turna ve karaca

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde bulunan Çaygören Barajında balık avına çıkan profesyonel olta balıkçısı Hasan Gökçe ve arkadaşı, unutulmaz anlar yaşadı.

Gökçe’nin oltasına tam 8 kilo 750 gram ağırlığında dev bir turna balığı takıldı. Yakalanan balıkla objektiflere poz veren Gökçe, avın sevincini arkadaşlarıyla paylaştı.

O anlara doğadan sürpriz bir misafir de eşlik etti: sakin tavırlarıyla dikkat çeken bir karaca. Bir süre balıkçıları izleyen karaca, herhangi bir ürkme belirtisi göstermeden baraj çevresinde dolaştıktan sonra yeniden doğal yaşam alanına döndü.

Görüntüler sosyal medyada ilgi gördü

Çaygören Barajı’nda kaydedilen turna ve karacanın aynı karede yer aldığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Doğal yaşamla iç içe geçen bu anlar izleyenlerden beğeni ve yorum aldı.

Dev turnayı oltaya almanın mutluluğunu yaşayan Hasan Gökçe, diğer olta balıkçılarına seslenerek, "Belki siz de bir gün tutarsınız" dedi.

HASAN GÖKÇE VE ARKADAŞI DEV BİR TURNA BALIĞI YAKALADI