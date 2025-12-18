Aliağa'da Geleneksel Yardım Sergisi: Serkan Acar’a Plaket

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Aliağa Şubesi, öğrenci, aile ve ihtiyaç sahiplerine destek amacıyla düzenlediği geleneksel yardım sergisini bu yıl da açtı. Açılışta Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a derneğe sağladığı katkılardan dolayı özel bir şilt takdim edildi.

Derneğin çalışmaları ve tarihçesi

1991 yılında kurulan ve 35 yıldır Aliağa’da sosyal yardımlaşma alanında faaliyet gösteren Türkiye Yardım Sevenler Derneği Aliağa Şubesi, başta eğitim olmak üzere pek çok alanda ihtiyaç sahiplerine destek oluyor. Dernek, Atatürk bursu aracılığıyla öğrencilere eğitim desteği sağlarken, hastalara yardım, Ramazan ayında erzak dağıtımı, çocuklara bayram harçlığı verilmesi, okullara katkılar ve kamu kurumlarına yapılan bağışlarla da adından söz ettiriyor. Dernek yetkilileri çalışmalarını "Geleni çevirmiyoruz, her türlü bağışa açığız" sözleriyle özetliyor.

El emeği ürünler ve gelirlerin kullanımı

Her yıl Aralık ayında düzenlenen sergide, dernek üyeleri ve gönüllülerin el emeğiyle hazırladığı ürünler satışa sunuluyor. Bebekler için örme kıyafetler, bilezikler, çantalar, mutfak ürünleri, kışlık örgüler ve yılbaşı temalı ürünlerin yanı sıra çevre esnaftan bağışlanan eşyalar da sergide yer aldı. Elde edilen gelirler, öğrencilere burs, ailelere destek ve farklı ihtiyaç alanlarında kullanılmak üzere değerlendirilecek.

Plaket takdimi ve yetkililerin açıklamaları

Serginin açılış gününde derneği ziyaret eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, sosyal medya hesabından tüm vatandaşları sergiye davet etti. Türkiye Yardım Sevenler Derneği Aliağa Şubesi tarafından Başkan Acar’a bugüne kadar verdiği desteklerden ötürü özel bir şilt takdim edilirken, Türkiye Yardım Sevenler Derneği Genel Başkanı Dilek Bayazıt tarafından da teşekkür belgesi gönderildi.

Dernek Başkanı Dilek Gülboy, şilt takdiminin ardından yaptığı açıklamada: "Aliağa Belediye Başkanımız Sayın Serkan Acar, derneğimize maddi ve manevi her konuda önemli destekler sağlıyor. Kendisine şilt vermekte geç bile kaldık. Genel Başkanımız Sayın Dilek Bayazıt da ayrıca bir teşekkür belgesi gönderdi. Başkanımızla telefon görüşmesi de gerçekleştirildi ve derneğimizi yalnız bırakmadığı için kendisine teşekkür edildi. Aliağa halkının destekleri bizim için çok kıymetli. Bizler Aliağalıların desteğiyle ayakta duruyoruz. Her ay en az bir etkinlik düzenleyerek yardımlarımızı aksatmadan sürdürüyoruz. Sergimiz yarın da açık, tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz."

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da dernek üyelerine teşekkür ederek, "Bu plaketi aslında hak eden sizlersiniz. Büyük bir fedakârlıkla çalışıyor, Aliağa’ya değer katmak için elinizden geleni yapıyorsunuz" dedi.

