Alanya'da 20 Kişi İslamiyet'i Seçti: İhtida Törenlerinde Yeni Müslümanlar

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2025'te düzenlenen ihtida törenlerinde 20 kişi İslamiyet'i seçti; en fazla Alman vatandaşı yer aldı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 17:51
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 17:51
Alanya'da 20 Kişi İslamiyet'i Seçti

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2025 yılında düzenlenen ihtida törenlerinde, farklı ülkelerden toplam 20 kişi İslamiyet'i seçerek Müslüman oldu.

Tören Detayları

Alanya Müftülüğü'nde gerçekleştirilen törenlerde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Ardından kelime-i şehadet getiren katılımcılara ihtida belgeleri takdim edildi.

Vatandaş Dağılımı

İhtida edenler arasında en fazla Alman vatandaşları yer aldı: 6 Alman. Bunu 5 Rusya vatandaşı ve 4 Ukrayna vatandaşı izledi. Ayrıca 1 Zambiya, 1 Kazakistan, 1 Endonezya, 1 Danimarka vatandaşı ile 1 Türk vatandaşı da ihtida ederek Müslüman oldu.

Bilgilendirme ve Destek

Alanya Müftülüğü yetkilileri, Müslüman olan kişilere İslam dini hakkında temel bilgiler verildiğini, ayrıca Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini yayınların hediye edildiğini bildirdi.

