Alanya'da 20 Kişi İslamiyet'i Seçti: İhtida Törenlerinde Yeni Müslümanlar

Alanya'da 20 Kişi İslamiyet'i Seçti

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2025 yılında düzenlenen ihtida törenlerinde, farklı ülkelerden toplam 20 kişi İslamiyet'i seçerek Müslüman oldu.

Tören Detayları

Alanya Müftülüğü'nde gerçekleştirilen törenlerde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Ardından kelime-i şehadet getiren katılımcılara ihtida belgeleri takdim edildi.

Vatandaş Dağılımı

İhtida edenler arasında en fazla Alman vatandaşları yer aldı: 6 Alman. Bunu 5 Rusya vatandaşı ve 4 Ukrayna vatandaşı izledi. Ayrıca 1 Zambiya, 1 Kazakistan, 1 Endonezya, 1 Danimarka vatandaşı ile 1 Türk vatandaşı da ihtida ederek Müslüman oldu.

Bilgilendirme ve Destek

Alanya Müftülüğü yetkilileri, Müslüman olan kişilere İslam dini hakkında temel bilgiler verildiğini, ayrıca Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini yayınların hediye edildiğini bildirdi.

