DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,31 -0,21%
ALTIN
5.960,05 0%
BITCOIN
3.812.339,2 -3,64%

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'in annesi Fatma Tekin toprağa verildi

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin’in annesi Fatma Tekin (84) için Merkez Camisi’nde cenaze namazı kılındı; cenaze Şehir mezarlığına defnedildi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 16:32
Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'in annesi Fatma Tekin toprağa verildi

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'in annesi Fatma Tekin toprağa verildi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Belediye Başkanı Nuri Tekin'in dün gece vefat eden annesi Fatma Tekin (84) için cenaze töreni düzenlendi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fatma Tekin'in cenazesi, Alaplı Konak Mahallesi'ndeki evinde helallik alınmasının ardından Merkez Camisi'ne getirildi.

Cenaze töreni ve defin

İlçe Müftüsü Dr. Yılmaz Çelik tarafından ikindi vakti kıldırılan namazın ardından cenaze Şehir mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Fatma Tekin'in yakınlarının yanı sıra Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, Muharrem İnce, CHP Zonguldak Milletvekilleri Deniz Yavuzyılmaz ve Eylem Ertuğ Ertuğrul, protokol üyeleri, ilçe ve belde belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI BELEDİYE BAŞKANI NURİ TEKİN’NİN DÜN VEFAT EDEN ANNESİ FATMA...

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI BELEDİYE BAŞKANI NURİ TEKİN’NİN DÜN VEFAT EDEN ANNESİ FATMA TEKİN’NİN CENAZESİ DEFNEDİLDİ.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI BELEDİYE BAŞKANI NURİ TEKİN’NİN DÜN VEFAT EDEN ANNESİ FATMA...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da yardımsever iş insanı 1.010 abonenin elektrik faturasını ödedi
2
Sındırgı Çaygören Barajı'nda 8 kilo 750 gramlık dev sazan ve karaca sürprizi
3
BARÜ'ye Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Kuruluyor
4
TÜBİTAK Kış Akademisi 2026 Ocak’ta Karabük’te Başlıyor
5
Bademli Köyü'nde 20 Yıllık İçme Suyu Sorunu Çözüldü
6
Sakarya'da 550 km altyapı yenilendi: SASKİ modernizasyonu
7
Elazığ Arıcak'ta 65 Çiftçiye Çapa Makinesi Dağıtımı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler