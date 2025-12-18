Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'in annesi Fatma Tekin toprağa verildi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Belediye Başkanı Nuri Tekin'in dün gece vefat eden annesi Fatma Tekin (84) için cenaze töreni düzenlendi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fatma Tekin'in cenazesi, Alaplı Konak Mahallesi'ndeki evinde helallik alınmasının ardından Merkez Camisi'ne getirildi.

Cenaze töreni ve defin

İlçe Müftüsü Dr. Yılmaz Çelik tarafından ikindi vakti kıldırılan namazın ardından cenaze Şehir mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Fatma Tekin'in yakınlarının yanı sıra Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, Muharrem İnce, CHP Zonguldak Milletvekilleri Deniz Yavuzyılmaz ve Eylem Ertuğ Ertuğrul, protokol üyeleri, ilçe ve belde belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

