Atakum'da Kaldırım İşgaline Geçit Yok: Zabıta Denetimleri Sürüyor

Atakum Belediyesi zabıta ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde kaldırım işgallerini kaldırıp ruhsat ve gıda denetimleri yaparak kamu alanlarını temizledi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 18:06
Atakum'da Kaldırım İşgaline Geçit Yok: Zabıta Denetimleri Sürüyor

Atakum'da Kaldırım İşgaline Geçit Yok

SAMSUN (İHA) – Samsun’un Atakum Belediyesi zabıta ekipleri, kentin cadde ve sokaklarında vatandaşların geçişine engel olan ve kamu alanını işgal eden malzemelerin kaldırılması için işletme sahiplerine uyarılarda bulundu.

Ruhsat ve gıda denetimleri aralıksız sürüyor

Atakum Belediyesi Zabıta ekipleri, halkın sağlıklı gıdaya ulaşması için kent sınırları içerisindeki market, fırın ve kasaplarda ruhsat ve gıda denetimlerine devam ediyor. Belediye ekipleri, ruhsatı olmayan ve gıda mevzuatına aykırı ürün satan işletmelere ceza keserken kaldırım işgallerine de geçit vermiyor.

Ekipler, Atakum’un cadde ve sokaklarında vatandaşların geçişine engel olan ve kamu alanını işgal eden malzemelerin kaldırılması için işletme sahiplerine uyarılarda bulunuyor. Çalışmalar kapsamında, Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız ve Zabıta Müdürü Hasan Serhat Uzun’un katılımıyla Cumhuriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren işletmeler denetlendi. Mahallenin cadde ve sokaklarında vatandaşların geçişine engel olan ve kent estetiğini bozan malzemeler kaldırıldı, işletme sahipleri uyarıldı.

Suat Yıldız, denetimlerin 7/24 esasıyla kesintisiz sürdüğünü belirterek, "Atakum halkının refahı, huzuru, rahat ve temiz bir şehirde yaşaması için 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu 51. Maddesine dayanarak oluşturulan Zabıta Yönetmeliği kapsamında zabıta arkadaşlarımıza verilen yetki doğrultusunda, denetimlerimiz gerçekleştiriliyor. Atakum’da devam eden kaldırım işgallerini, ruhsat, hijyen, pazar yeri kontrollerini aynı zamanda çöp konteynerlerinin bulunduğu alandaki temizlik denetimini Atakum Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekip arkadaşlarımızla birlikte yapmaktayız. Her gün 24 saat denetimlerimizi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bunun için Atakum halkından da bize destek vermelerini istiyoruz. Çünkü yapmış olduğumuz denetlemeler, tamamen onların sağlığı ve refahı için yapılan denetlemelerdir" dedi.

