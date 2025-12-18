DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,31 -0,21%
ALTIN
5.960,05 0%
BITCOIN
3.812.339,2 -3,64%

Bademli Köyü'nde 20 Yıllık İçme Suyu Sorunu Çözüldü

Elazığ'ın Ağın ilçesi Bademli köyünde 20 yıllık içme suyu sorunu, Elazığ İl Özel İdaresi'nin altyapı çalışmaları ve yeni su kaynağıyla çözüldü.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 16:40
Bademli Köyü'nde 20 Yıllık İçme Suyu Sorunu Çözüldü

Bademli Köyü'nde 20 yıllık içme suyu sorunu sona erdi

Altyapı çalışmalarıyla köy sağlıklı suya kavuştu

Elazığ’ın Ağın ilçesine bağlı Bademli köyünde uzun yıllardır devam eden içme suyu sorunu, Elazığ İl Özel İdaresi tarafından yürütülen altyapı çalışmalarıyla çözüme kavuştu.

Çalışmalar kapsamında bölgede yaklaşık 40 metre drenaj gerçekleştirildi. Teknik incelemeler sonucu tespit edilen yeni su kaynağı, bin 700 metre uzunluğundaki boru hattı ile mevcut içme suyu isale hattına bağlanarak sisteme dahil edildi.

Yaklaşık 15 gün süren çalışmaların ardından proje tamamlandı. Proje, Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz’ın koordinasyonu ve Elazığ İl Özel İdaresi’nin yürüttüğü kapsamlı çalışmalarla hayata geçirildi.

Sonuç olarak, yaklaşık 20 yıldır su sıkıntısı yaşayan Bademli Köyü, sağlıklı içme suyuna kavuştu.

AĞIN'IN BADEMLİ KÖYÜ'NDE 20 YILLIK İÇME SUYU SORUNU YAPILAN ALTYAPI ÇALIŞMALARIYLA...

AĞIN'IN BADEMLİ KÖYÜ'NDE 20 YILLIK İÇME SUYU SORUNU YAPILAN ALTYAPI ÇALIŞMALARIYLA ÇÖZÜLDÜ

AĞIN'IN BADEMLİ KÖYÜ'NDE 20 YILLIK İÇME SUYU SORUNU YAPILAN ALTYAPI ÇALIŞMALARIYLA...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da yardımsever iş insanı 1.010 abonenin elektrik faturasını ödedi
2
Sındırgı Çaygören Barajı'nda 8 kilo 750 gramlık dev sazan ve karaca sürprizi
3
Zonguldak'ta Eski Başkan Yüksel Aytaç Toprağa Verildi
4
bestHONEY Erasmus+ 4. Uluslararası Toplantısı Barselona’da Gerçekleşti
5
BARÜ'ye Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Kuruluyor
6
TÜBİTAK Kış Akademisi 2026 Ocak’ta Karabük’te Başlıyor
7
Bademli Köyü'nde 20 Yıllık İçme Suyu Sorunu Çözüldü

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler