Bademli Köyü'nde 20 Yıllık İçme Suyu Sorunu Çözüldü

Bademli Köyü'nde 20 yıllık içme suyu sorunu sona erdi
Altyapı çalışmalarıyla köy sağlıklı suya kavuştu
Elazığ’ın Ağın ilçesine bağlı Bademli köyünde uzun yıllardır devam eden içme suyu sorunu, Elazığ İl Özel İdaresi tarafından yürütülen altyapı çalışmalarıyla çözüme kavuştu.
Çalışmalar kapsamında bölgede yaklaşık 40 metre drenaj gerçekleştirildi. Teknik incelemeler sonucu tespit edilen yeni su kaynağı, bin 700 metre uzunluğundaki boru hattı ile mevcut içme suyu isale hattına bağlanarak sisteme dahil edildi.
Yaklaşık 15 gün süren çalışmaların ardından proje tamamlandı. Proje, Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz’ın koordinasyonu ve Elazığ İl Özel İdaresi’nin yürüttüğü kapsamlı çalışmalarla hayata geçirildi.
Sonuç olarak, yaklaşık 20 yıldır su sıkıntısı yaşayan Bademli Köyü, sağlıklı içme suyuna kavuştu.
