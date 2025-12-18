DOLAR
BARÜ'ye Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Kuruluyor

BARÜ ile Akmercan arasında imzalanan protokolle Kutlubey Yerleşkesi'ne modern, yüksek kapasiteli ve hızlı şarjlı elektrikli araç istasyonu kurulacak.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 16:51
Bartın Üniversitesi'nden sürdürülebilir ulaşım hamlesi

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Akmercan Elektrik Doğal Gaz Yatırımları Anonim Şirketi arasında imzalanan protokolle, üniversite kampüsünde çevre dostu ulaşımı destekleyecek önemli bir adım atıldı.

Protokol, BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ile Akmercan Batıkar Doğalgaz Bölge Müdürü Murat Tutal tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında Kutlubey Yerleşkesi Öğrenci Yaşam Merkezi otopark alanına modern ve yüksek kapasiteli elektrikli araç şarj istasyonu kurulacak. Alanda yer alacak iki farklı şarj ünitesi sayesinde elektrikli araçlar kısa sürede yüksek oranda şarj edilebilecek.

"Bartın Üniversitesi olarak sürdürülebilirlik ve çevre bilincini önceleyen projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Elektrikli araç kullanımının her geçen gün arttığı ülkemizde bu dönüşüme uyum sağlamak büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda Kutlubey Yerleşkemizde kurulacak elektrikli araç şarj istasyonu ile şehrimize ve bölgemize katkı sunacağız."

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

