bestHONEY Erasmus+ 4. Uluslararası Toplantısı Barselona’da Gerçekleşti

bestHONEY Erasmus+ 4. Uluslararası Toplantısı Barselona’da

Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından başlatılan bestHONEY Erasmus+ Projesinin (En İyi Bal İçin Hijyen, Ambalaj ve Üretim Standartlarını AB Seviyesine Getirme) 4. uluslararası toplantısı İspanya’nın Barselona kentinde gerçekleştirildi. Geçtiğimiz nisan ayında başlayan proje, Fransa (Compigne), İtalya (Agrigento), İtalya (Bari) ve İspanya (Barselona) merkezli mesleki eğitim kurumları ile sektörel paydaşlar arasında işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Saha ziyaretleri ve uygulamalı öğrenme

Toplantının ilk günü ev sahibi kuruluşun koordinasyonunda saha tabanlı öğrenme faaliyetlerine ayrıldı. Katılımcılar, Sant Antoni de Vilamajor bölgesinde, Montseny Doğal Parkı yakınlarında bulunan ve yaklaşık 300 arı kovanına sahip bir arılığı ziyaret ederek arıcılıkta kalite kontrol ve kraliçe arı üretimindeki iyi uygulamaları yerinde inceledi. Öğleden sonra Tarragona ilindeki El Perellàda bulunan bir arıcılık kooperatifinin bal paketleme tesisinde teknik inceleme yapıldı. Ayrıca Katalonya’nın en büyük balmumu üretim tesisi ve arıcılığın tarihini ve sosyo-ekonomik önemini anlatan Arı Ürünleri Müzesi ziyaret edilerek bilgi paylaşımı gerçekleştirildi.

Uluslararası toplantılar ve bilgi alışverişi

İkinci ve üçüncü günlerde Generalitat de Catalunya ev sahipliğinde proje toplantıları ve eğitim oturumları düzenlendi. Tüm ortaklar önceden belirlenmiş gündem çerçevesinde arı sağlığı, hastalık önleme, üretim standartları ve arıcılıkta ekonomik sürdürülebilirlik konularında sunumlar yaptı. Oturumlar, katılımcıların ulusal uygulamaları karşılaştırmasına, ortak zorlukları tespit etmesine ve Avrupa ölçeğinde uygulanabilir çözümler geliştirmesine olanak sağladı. Toplantı sırasında ev sahibi kurumu temsilen Rosa Altisent Rosell Erasmus+ projelerinin kurumsal işbirliğini ve uzun vadeli ortaklıkları destekleme önemini vurguladı. Eskişehir İl Tarım ve Ormancılık Müdürü ve Proje Yetkilisi Yüksel Çil ise Erasmus+ işbirliğinin katma değerine ve projenin AB Üye Devletleri ile ortak ülkeler için somut çıktılarının önemine dikkat çekti.

Sonuçlar ve yaygınlaştırma

Toplantı, proje ortakları arasındaki işbirliğini güçlendirirken mesleki yetkinliklerin artırılmasına ve bal üretimi ile kalite standartlarına yönelik ortak yaklaşımların geliştirilmesine katkı sağladı. Sahada ve oturumlarda elde edilen bilgiler, projenin sonuçlarının yerel, ulusal ve Avrupa düzeyinde yaygınlaştırılmasına hizmet edecek. Programın sonunda ev sahibi kurum tüm katılımcılara katılım sertifikaları verdi ve toplantı, bestHONEY projesinin gelecekteki işbirlikleri ile yaygınlaştırılmasına yönelik iyi dileklerle sona erdi.

