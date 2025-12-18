DOLAR
Bursa'da yardımsever iş insanı 1.010 abonenin elektrik faturasını ödedi

Bursa'da ismini vermeyen yardımsever iş insanı, Uludağ Elektrik işbirliğiyle 1.010 abonenin 1.094 elektrik faturasını, toplam 500 bin TL ile ödedi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 17:05
Bursa'da yardımsever iş insanından örnek dayanışma

Uludağ Elektrik ile koordineli, 1.010 aboneye destek

Türkiye’nin farklı bölgelerinde artan sosyal dayanışma örneklerine bir yenisi Bursa’dan eklendi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir yardımsever iş insanı, ihtiyaç sahibi abonelerin elektrik faturalarını üstlendi.

Bağışçının talebi doğrultusunda şirketle iletişime geçen Uludağ Elektrik, belirlenen kriterler çerçevesinde destekten yararlanacak mesken abonelerini tespit etti. Destek kapsamına alınan aboneler arasında sağlık kesilemez kodu bulunan (evinde cihaza bağlı hastası olan), sosyal yardım alan ve afet bölgesi ilan edilen Sındırgı ilçesinde ikamet eden mesken aboneleri yer aldı.

Yapılan çalışma sonunda 1.010 aboneye ilişkin 1.094 adet elektrik faturası karşılandı; ödemelerde kullanılan toplam tutar 500 bin TL olarak açıklandı.

Projede ayrıca Askıda Fatura Uygulaması kapsamında sağlık alanındaki çeşitli sivil toplum kuruluşlarında kaydı bulunan zor durumdaki hastaların faturalarının da ödenmesi sağlandı. Bu adım, sosyal sorumluluk anlayışıyla daha geniş bir destek ağı oluşturma hedefinin parçası olarak değerlendirildi.

Uygulamanın, farklı hayırseverlerin katkılarıyla ilerleyen dönemlerde de sürdürülmesi ve daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşılması hedefleniyor.

TÜRKİYE’NİN FARKLI BÖLGELERİNDE İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE YÖNELİK SOSYAL DAYANIŞMA ÖRNEKLERİ ARTARAK...

