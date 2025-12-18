Bursa'da yardımsever iş insanı 1.010 abonenin elektrik faturasını ödedi

Bursa'da yardımsever iş insanından örnek dayanışma

Uludağ Elektrik ile koordineli, 1.010 aboneye destek

Türkiye’nin farklı bölgelerinde artan sosyal dayanışma örneklerine bir yenisi Bursa’dan eklendi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir yardımsever iş insanı, ihtiyaç sahibi abonelerin elektrik faturalarını üstlendi.

Bağışçının talebi doğrultusunda şirketle iletişime geçen Uludağ Elektrik, belirlenen kriterler çerçevesinde destekten yararlanacak mesken abonelerini tespit etti. Destek kapsamına alınan aboneler arasında sağlık kesilemez kodu bulunan (evinde cihaza bağlı hastası olan), sosyal yardım alan ve afet bölgesi ilan edilen Sındırgı ilçesinde ikamet eden mesken aboneleri yer aldı.

Yapılan çalışma sonunda 1.010 aboneye ilişkin 1.094 adet elektrik faturası karşılandı; ödemelerde kullanılan toplam tutar 500 bin TL olarak açıklandı.

Projede ayrıca Askıda Fatura Uygulaması kapsamında sağlık alanındaki çeşitli sivil toplum kuruluşlarında kaydı bulunan zor durumdaki hastaların faturalarının da ödenmesi sağlandı. Bu adım, sosyal sorumluluk anlayışıyla daha geniş bir destek ağı oluşturma hedefinin parçası olarak değerlendirildi.

Uygulamanın, farklı hayırseverlerin katkılarıyla ilerleyen dönemlerde de sürdürülmesi ve daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşılması hedefleniyor.

