Çelikler Holding'den istihdam yalanlaması: 3 bin 764 kadrolu personel

Açıklama ve iddialara yanıt

Çelikler Holding, son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan ve termik santral ile maden işletmelerindeki istihdam yapısına ilişkin gerçeği yansıtmayan haberler üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla resmi bir açıklama yaptı.

Şirket açıklamasında, 'Yerli ve milli kaynaklara dayalı elektrik üretim faaliyetlerini kamuoyu nezdinde olumsuz göstermek amacıyla ortaya atılan 'personel çıkarıldığı' yönündeki iddiaların gerçeklerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır' ifadelerine yer verildi.

Kadrolu personel ve taşeron uygulaması

Açıklamada, termik santral işletmesi ile maden işletmesi kapsamında toplam 3 bin 764 kadrolu (daimi) personel görev yaptığı ve bu personelin üretim sürekliliği ile iş sağlığı ve güvenliği esasları doğrultusunda kesintisiz çalıştığı vurgulandı. Şirket, daimi istihdama yönelik herhangi bir olumsuzluğun söz konusu olmadığını bildirdi.

Şirket ayrıca, Türkiye genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 20 termik santralde olduğu gibi, işletmelerde de her yıl belirli dönemlerde planlı bakım, tamir ve ünite revizyonlarının gerçekleştirildiğini; bu çalışmaların sektörde yaygın ve standart bir uygulama olduğunu belirtti. Söz konusu planlı bakım ve revizyon faaliyetlerinin taşeron firmalar aracılığıyla yürütüldüğü kaydedildi.

Basındaki 'işten çıkarma' iddialarının gerçeği

Çelikler Holding, basında 'işten çıkarma' olarak yansıtılan haberlerin, planlı bakım ve revizyon çalışmalarında geçici süreyle istihdam edilen taşeron personelin, çalışmaların tamamlanmasının ardından görev sürelerinin sona ermesinden ibaret olduğunu açıkladı. Bu uygulamanın, işletmelerde görev yapan kadrolu personel ile doğrudan ya da dolaylı herhangi bir ilişkisinin bulunmadığına dikkat çekildi.

Açıklamada, planlı bakım ve revizyon dönemlerinde taşeron firmalar aracılığıyla geçici personel istihdam edilmesinin, konut tadilatı veya proje bazlı inşaat uygulamalarına benzer şekilde, geçici ve proje odaklı bir yöntem olduğu hatırlatıldı. Dolayısıyla kış döneminde çalışanların işten çıkarıldığı yönündeki haberlerin asılsız ve yanıltıcı olduğu belirtildi.

Şirket, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yapılan açıklamada, işletmelerin fiili durumu ile ilgili yanlış algı oluşturan haberlerin düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.

