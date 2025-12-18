DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,21 -0,03%
ALTIN
5.960,61 0%
BITCOIN
3.798.695,07 -3,28%

Çorum Belediyesi 222 Aileye Ev Temizliği Sağladı: 900 İşlemle 65 Yaş Üstlerine Destek

Çorum Belediyesi, 'Gönül Belediyeciliği' kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara 2024 ve 2025 yıllarında yaklaşık 900 ev temizliği işlemiyle 222 aileye ulaştı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 17:41
Çorum Belediyesi 222 Aileye Ev Temizliği Sağladı: 900 İşlemle 65 Yaş Üstlerine Destek

Çorum Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşlara kapsamlı ev temizliği hizmeti sundu

Çorum Belediyesi, Gönül Belediyeciliği vizyonu doğrultusunda 65 yaş üstü vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor. Belediye ekipleri tarafından yürütülen ev temizliği hizmetiyle yaşlı vatandaşların konutları düzenli aralıklarla temizleniyor.

Belediyenin açıklamasına göre 2024 yılı içerisinde yaklaşık 900 kez ev temizleme hizmeti verildi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, 2025 yılı içerisinde yaklaşık 900 kez ev temizliği hizmeti sunularak 222 aileye ulaşıldı.

Hizmet kapsamı ve uygulama

Sunulan hizmetler arasında cam silme, yer süpürme, toz alma, banyo ve tuvalet temizliği gibi detaylı rutin temizlik işlemleri yer alıyor. Düzenli aralıklarla yapılan ziyaretlerle yaşlıların evleri baştan sona titizlikle temizleniyor ve hijyen standartları gözetiliyor.

Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın açıklaması

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, hizmet hakkında yaptığı açıklamada, "Halka hizmet Hakk’a hizmettir anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gittiğimiz her evde işimizi aşkla yapıyor, vatandaşlarımızın dualarını alıyoruz. Amacımız Allah rızasını kazanmak ve halkımızın gönlüne dokunmak" dedi.

Belediyenin sosyal hizmet uygulaması, yaşlı vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı ve toplumda dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor.

ÇORUM BELEDİYESİ’NDEN SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI DOĞRULTUSUNDA YAŞLI VATANDAŞLARIN YAŞAMINI...

ÇORUM BELEDİYESİ’NDEN SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI DOĞRULTUSUNDA YAŞLI VATANDAŞLARIN YAŞAMINI KOLAYLAŞTIRMAYI AMAÇ EDİNEREK EV TEMİZLİĞİ HİZMETİYLE, YAŞLI VATANDAŞLARIN EVLERİ DÜZENLİ OLARAK TEMİZLENİYOR.

ÇORUM BELEDİYESİ’NDEN SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI DOĞRULTUSUNDA YAŞLI VATANDAŞLARIN YAŞAMINI...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop'ta Deniz Kirliliği Endişesi: Yelken Kulübü Önünde İnceleme
2
İnegöl'de Kafelere Sigara Denetimi
3
Dalaman'da Kara Tablo 6 Yılda Yeşile Döndü — Bin 433 Hektar, 450 Bin Fidan
4
Atakum'da Kaldırım İşgaline Geçit Yok: Zabıta Denetimleri Sürüyor
5
Alanya'da 20 Kişi İslamiyet'i Seçti: İhtida Törenlerinde Yeni Müslümanlar
6
Çorum Belediyesi 222 Aileye Ev Temizliği Sağladı: 900 İşlemle 65 Yaş Üstlerine Destek

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler