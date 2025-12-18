Çorum Belediyesi 222 Aileye Ev Temizliği Sağladı: 900 İşlemle 65 Yaş Üstlerine Destek

Çorum Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşlara kapsamlı ev temizliği hizmeti sundu

Çorum Belediyesi, Gönül Belediyeciliği vizyonu doğrultusunda 65 yaş üstü vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor. Belediye ekipleri tarafından yürütülen ev temizliği hizmetiyle yaşlı vatandaşların konutları düzenli aralıklarla temizleniyor.

Belediyenin açıklamasına göre 2024 yılı içerisinde yaklaşık 900 kez ev temizleme hizmeti verildi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, 2025 yılı içerisinde yaklaşık 900 kez ev temizliği hizmeti sunularak 222 aileye ulaşıldı.

Hizmet kapsamı ve uygulama

Sunulan hizmetler arasında cam silme, yer süpürme, toz alma, banyo ve tuvalet temizliği gibi detaylı rutin temizlik işlemleri yer alıyor. Düzenli aralıklarla yapılan ziyaretlerle yaşlıların evleri baştan sona titizlikle temizleniyor ve hijyen standartları gözetiliyor.

Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın açıklaması

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, hizmet hakkında yaptığı açıklamada, "Halka hizmet Hakk’a hizmettir anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gittiğimiz her evde işimizi aşkla yapıyor, vatandaşlarımızın dualarını alıyoruz. Amacımız Allah rızasını kazanmak ve halkımızın gönlüne dokunmak" dedi.

Belediyenin sosyal hizmet uygulaması, yaşlı vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı ve toplumda dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor.

