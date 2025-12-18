Dalaman'da Kara Tablo 6 Yılda Yeşile Döndü — Bin 433 Hektar, 450 Bin Fidan

Dalaman'da Kara Tablo 6 Yılda Yeşile Döndü

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey havadan inceledi

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Muğla’nın Dalaman ilçesi Karacaağaç köyü yakınlarında 10 Temmuz 2019 tarihinde çıkan ve bin 433 hektar alanın yandığı bölgeyi havadan inceledi. Yapılan incelemede, yangında büyük tahribat gören alanın yeniden yeşile kavuştuğu görüldü.

Hızlı müdahale ve ağaçlandırma çalışmaları

Yangın, Dalaman sınırlarından başlayıp Fethiye Göcek Mahallesine sıçramış, 11 Temmuz tarihinde kontrol altına alınmıştı. Olayın ardından yanan ağaçlar hızla alandan çıkarıldı ve alanın tamamı Kasım ayında ağaçlandırılmaya hazır hale getirildi. İlk fidanlar, 2019 yılında ilk kez kutlanan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde toprağa verildi.

Bu kapsamda, Dalaman-Göcek yangınında yanan bin 433 hektar alanın tekrar ormanlaştırılması için yaklaşık 450 bin fidan dikildi ve bölgeye yaklaşık 35 ton tohum atıldı. 11 Kasım 2019'da dikilen fidanlar, geçen 6 yıl içinde büyüyerek yer yer 3 metreye ulaşan genç ağaçlara dönüştü.

Bekir Karacabey, sahadaki yenilenmeyi helikopterle görerek yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Burası içinde bulunduğumuz saha maalesef 10 Temmuz 2019 gününde bir yangına maruz kalmış ve o zaman için hepimizi üzüntüye boğan bir sahaydı. Burası tekrar, o zaman ifade ettiğimiz gibi tekrar yeşil dokusuna, yeşil örtüsüne kavuştu. Tabii bu arada kayıp olan şey sadece yıllar değildi, bu yeşilliğin kaybolmasıyla ilgili birçok ağacımızla birlikte bu alanda bulunan birçok canlı, gördüğümüz görmediğimiz birçok canlı da hayatını kaybetmişti. Biz yanan alanlarımızın, yanan orman alanlarımızın tamamını tek bir metre karesi istisna olmaksızın yeniden ağaçlandırıyoruz, yeniden ormanlaştırıyoruz. İşte onun örneklerinden bir tanesini de burada hep birlikte şahit oluyoruz. 2019 yılında hemen 11 Kasım’ına geldiğimizde biliyorsunuz Milli Ağaçlandırma Günü 2019 yılında ilan edildi ve bizler burada 11 Kasım 2019 tarihinde Milli Ağaçlandırma Günü’nü kutlamak maksadıyla sahaya geldiğimizde sahanın tamamında arazi hazırlığı yapılmış, toprak işlemesi tamamlanmış, yeniden ağaçlandırmaya, yeniden fidan dikimine hazır hale getirmiştik. 450 bin fidan ve 35 ton tohumu da bu sahada toprakla buluşturarak şu anda hepimizi memnun eden görüntünün oluşmasını sağlamış olduk. Yanan alanlarda hemen ilk öncelikle sahadaki yanan ağaçları sahadan çıkardıktan sonra etüdünü yapıp, burada hangi usulle, hangi yöntemle tekrar ormanlaştırma çalışması yapacağımızı planladıktan sonra da en geç bir yıl içerisinde bu alanların tekrar ormanlaştırılmasıyla ilgili çalışmaları yürütüyoruz. Bugüne kadar ülkemizin hiçbir yanan alanın hiçbir metrekaresinde ormanlaştırma çalışmalarının dışında herhangi bir müdahale olmamıştır. Bunu tekrar tekrar ifade etmek istiyorum çünkü maalesef vatandaşlarımızın zihninde yanan alanların ormanın dışında maksatlarla kullanılacağıyla ilgili bir takım istifamlar, şüpheler oluşuyor. Bunu ortadan kaldırmış olmak adına tekrar ifade etmek istedim"

Yangınla mücadelede strateji ve başarı

Karacabey, yangınla mücadelede üç temel strateji olduğunu belirterek, önleyici çalışmaların ve eğitimlerin önemine dikkat çekti. Konuşmasında ayrıca Türkiye'nin performansına vurgu yaparak şu ifadeyi kullandı:

"Yangınla mücadelede üç temel stratejileri olduğunu anlatan Karacabey, 'Bunlardan bir tanesi yangın öncesi yapılan çalışmalar, ikincisi yangının söndürülmesi çalışmaları, üçüncüsü de yangın sonrası yeniden ağaçlandırma çalışmalarıdır. Her biri çok çok önemli tabii ki fakat bizim en çok üzerinde durduğumuz şey mümkünse yangının hiç çıkmamasını sağlamak. Özellikle bu yıl 2025-2026 yılı eğitim-öğretim sezonunun başlangıcında biliyorsunuz ilk ve orta dereceli okulların tamamında özellikle orman yangınlarına dikkat çekmek maksadıyla yeşil vatan konusu işlendi. Yüzde 96’sı maalesef insan kaynaklı olan bu orman yangınlarının çıkmasının önüne bu şekilde geçmiş olacağız. Türkiye olarak bu noktada özellikle içerisinde bulunduğumuz Akdeniz iklim kuşağındaki ülkelerinde kıyaslandığında Avrupa Orman Bilgi Sistemi, Orman Yangınları Bilgi Sistemi verilerine göre baktığımızda Türkiye Fransa’dan sonra en başarılı ikinci ülke durumundadır. Bu ülkemiz adına büyük bir gurur meselesi olarak ifade edebiliriz'"

Sonuç olarak, Dalaman'daki örnek çalışma hem bölgedeki biyoçeşitliliğin geri dönmesine zemin hazırladı hem de Türkiye'nin yangın sonrası iyileştirme kapasitesinin somut bir kanıtı olarak öne çıktı.

