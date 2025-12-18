Doğan Ailesinin Acı Günü: Sevim Doğan Tortum'da Toprağa Verildi

Doğan Ailesinin Acı Günü

Erzurum Valiliği Özel Kalem Müdürü Suat Doğan'ın uzun süredir tedavi gören annesi Sevim Doğan hayatını kaybetti. Sevim Doğan için Tortum'da düzenlenen cenaze töreninde aile ve protokol yakınlarını yalnız bırakmadı.

Cenaze Töreni

Sevim Doğan'ın cenazesi, öğle namazına müteakip Tortum Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazını Erzurum Müftüsü Yaşar Çapçı kıldırdı.

Katılımcılar ve Defin

Törene Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Tortum Kaymakamı Hakan Başoğlu, Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy, ilçe kaymakamları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yapılan duaların ardından Sevim Doğan, Tortum Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.

ERZURUM VALİLİĞİ ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ SUAT DOĞAN’IN VEFAT EDEN ANNESİ SEVİM DOĞAN’IN CENAZESİ TORTUM’DA TOPRAĞA VERİLDİ.