Doğan Ailesinin Acı Günü: Sevim Doğan Tortum'da Toprağa Verildi

Erzurum Valiliği Özel Kalem Müdürü Suat Doğan'ın annesi Sevim Doğan, Tortum'da kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 16:26
Doğan Ailesinin Acı Günü

Erzurum Valiliği Özel Kalem Müdürü Suat Doğan'ın uzun süredir tedavi gören annesi Sevim Doğan hayatını kaybetti. Sevim Doğan için Tortum'da düzenlenen cenaze töreninde aile ve protokol yakınlarını yalnız bırakmadı.

Cenaze Töreni

Sevim Doğan'ın cenazesi, öğle namazına müteakip Tortum Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazını Erzurum Müftüsü Yaşar Çapçı kıldırdı.

Katılımcılar ve Defin

Törene Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Tortum Kaymakamı Hakan Başoğlu, Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy, ilçe kaymakamları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yapılan duaların ardından Sevim Doğan, Tortum Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.

