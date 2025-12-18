Elazığ Arıcak'ta 65 Çiftçiye Çapa Makinesi Dağıtımı

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından DAP Elazığ 'Tarımsal üretim geliştirme' projesi çerçevesinde 65 hak sahibi üreticiye çapa makineleri teslim edildi.

Hedef ve Etkiler

Teslim edilen makinelerle tarımda mekanizasyonun artırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve ekonomik verimliliğin yükseltilmesi hedefleniyor.

Çapa makineleri ile yabancı otla mücadele daha etkin yürütülecek, iş gücü ihtiyacı azalacak ve üretim sürecinde zaman tasarrufu sağlanacak.

Ayrıca üreticilerin modern tarım aletlerini kullanmalarının teşvik edilmesiyle bölgesel tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine ve kırsal kalkınmaya katkı sağlanması amaçlanıyor.

ELAZIĞ'IN ARICAK İLÇESİNDE ‘TARIMSAL ÜRETİM GELİŞTİRME' PROJESİ ÇERÇEVESİNDE 65 ÜRETİCİYE ÇAPA MAKİNESİ DAĞITILDI