DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,32 -0,24%
ALTIN
5.964,65 -0,07%
BITCOIN
3.802.210,68 -3,36%

Elazığ Arıcak'ta 65 Çiftçiye Çapa Makinesi Dağıtımı

Arıcak’ta DAP 'Tarımsal üretim geliştirme' projesi kapsamında 65 üreticiye çapa makineleri teslim edildi; mekanizasyon ve verimlilik hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 16:40
Elazığ Arıcak'ta 65 Çiftçiye Çapa Makinesi Dağıtımı

Elazığ Arıcak'ta 65 Çiftçiye Çapa Makinesi Dağıtımı

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından DAP Elazığ 'Tarımsal üretim geliştirme' projesi çerçevesinde 65 hak sahibi üreticiye çapa makineleri teslim edildi.

Hedef ve Etkiler

Teslim edilen makinelerle tarımda mekanizasyonun artırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve ekonomik verimliliğin yükseltilmesi hedefleniyor.

Çapa makineleri ile yabancı otla mücadele daha etkin yürütülecek, iş gücü ihtiyacı azalacak ve üretim sürecinde zaman tasarrufu sağlanacak.

Ayrıca üreticilerin modern tarım aletlerini kullanmalarının teşvik edilmesiyle bölgesel tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine ve kırsal kalkınmaya katkı sağlanması amaçlanıyor.

ELAZIĞ'IN ARICAK İLÇESİNDE ‘TARIMSAL ÜRETİM GELİŞTİRME' PROJESİ ÇERÇEVESİNDE 65 ÜRETİCİYE ÇAPA...

ELAZIĞ'IN ARICAK İLÇESİNDE ‘TARIMSAL ÜRETİM GELİŞTİRME' PROJESİ ÇERÇEVESİNDE 65 ÜRETİCİYE ÇAPA MAKİNESİ DAĞITILDI

ELAZIĞ'IN ARICAK İLÇESİNDE ‘TARIMSAL ÜRETİM GELİŞTİRME' PROJESİ ÇERÇEVESİNDE 65 ÜRETİCİYE ÇAPA...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da yardımsever iş insanı 1.010 abonenin elektrik faturasını ödedi
2
Sındırgı Çaygören Barajı'nda 8 kilo 750 gramlık dev sazan ve karaca sürprizi
3
Zonguldak'ta Eski Başkan Yüksel Aytaç Toprağa Verildi
4
bestHONEY Erasmus+ 4. Uluslararası Toplantısı Barselona’da Gerçekleşti
5
BARÜ'ye Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Kuruluyor
6
TÜBİTAK Kış Akademisi 2026 Ocak’ta Karabük’te Başlıyor
7
Bademli Köyü'nde 20 Yıllık İçme Suyu Sorunu Çözüldü

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler