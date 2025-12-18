DOLAR
Gaziantep'te İcazet Merasimi: 16 Öğrenci Hafızlık Belgelerini Aldı

Gaziantep'te düzenlenen icazet merasiminde 16 öğrenci dualar eşliğinde taç giyip hafızlık belgelerini aldı; program tilavet, sunum ve duygusal anlara sahne oldu.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 17:27
Gaziantep'te düzenlenen icazet merasiminde hafızlığını tamamlayan 16 öğrenci, dualar eşliğinde taç giyerek hafızlık belgelerine kavuştu.

Merasim Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı

Şahinbey Müftülüğü Nazire Eruslu Kur’an Kursunda gerçekleşen program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Merasimde hafız öğrenciler Kur’an’dan süreler okudu ve kurs faaliyetleri ile başarıları, katılımcılara sunulan sinevizyon gösterimiyle aktarıldı.

Tebrikler ve konuşmalar

Programda açılış konuşmasını yapan İl Müftü Vekili Şakir Aktaş, hafızlık sürecinin önemine dikkat çekerek öğrencileri ve ailelerini tebrik etti, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Şahinbey İlçe Müftüsü Mehmet Arslaner ise, hafızlığı tamamlayan öğrencilerin mutluluğuna ortak olduklarını belirterek, 16 öğrencinin icazet aldığını ve hazırlık eğitimini tamamlayıp hafızlık eğitimine başlayan 11 öğrencinin de program kapsamında yer aldığını vurguladı.

Taç giyme töreninde duygusal anlar

Merasimin en özel bölümünde, aileler sahneye çıkarak evlatlarına eşlik etti. Hafız kızlara babaları tarafından taç giydirilirken, öğrencilere güller de takdim edildi. Protokol üyeleri öğrencileri tek tek tebrik etti ve duygusal anlar yaşandı.

Belge takdimi ve programın kapanışı

İcazet merasiminde hafızlıklarını tamamlayan 16 öğrenciye belgeleri takdim edilerek süreç resmen taçlandırıldı. Program boyunca ilahiler, öğrenci gösteri ve sunumları yer aldı; törende öğrenciler ile hafızlığa yeni başlayanlara hediyeler verildi.

Katılımcılar

Merasime İl Müftü Vekili Şakir Aktaş, İl Müftü Yardımcısı Aziz Aktan, Şahinbey İlçe Müftüsü Mehmet Arslaner, okul müdürleri, Kur’an kursu öğreticileri, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.

