Haliç’te 33 Kilogram Olta Kurşunu Denizden Çıkarıldı — Deniz Dibi Temizliği

Haliç’te 33 Kilogram Olta Kurşunu Denizden Çıkarıldı

İstanbul’da deniz ekosisteminin korunmasına yönelik gerçekleştirilen Haliç deniz dibi temizlik ve farkındalık çalışmasında, dalgıç ekipler tarafından denizden 33 kilogram olta kurşunu çıkarıldı. Çalışma, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Sucul Biyoçeşitliliğin Korunması ve Geliştirilmesi projesi kapsamında belirlene koordinatlarda yapıldı.

Çalışmanın amacı ve organizasyonu

Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, projeyi Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile beraber, özellikle olta balıkçılığının yoğun olduğu Haliç’te örnek bir farkındalık çalışması olarak organize ettiklerini belirtti.

Parıldar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Olta balıkçılığında herhangi bir sebeple kopan kurşunlar, deniz dibinde toplanıyor ve denizin tuzlu suyu ile beraber zaman içerisinde korozyona uğrayarak hem balıklar açısından hem de insanlar için ağır metal konusunda tehlike arz ediyor. Biz de hem balıkçılarımızı ve oltacılarımızı bu konuda bilinçlendirmek hem de denizlerimizin temizliğini sağlamak adına bu farkındalık çalışmasını organize ettik. Dalgıçlarımızın yapmış olduğu dalış neticesinde şu ana kadar 33 kilogram kurşunu denizden çıkarmış olduk. 5-9 Aralık tarihinden ise dalgıçlarımız toplam 25 kilogram kurşunu denizden çıkarmıştı. Biyoçeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi adına ise daha önce hayalet ağların denizden temizlenmesi projesini yürütmüştük"

Hayalet ağ çalışmaları ve kapsam

Parıldar, 2025 yılı içinde yürütülen temizleme çalışmalarına da değinerek, 450 bin metrekarelik hayalet ağın denizden uzaklaştırıldığını söyledi. Açıklamada, Tarım ve Orman İstanbul İl Müdürlüğü olarak 5,3 milyon metrekare alan tarandığı ve iç sularla birlikte taranan alanın toplam 6,3 milyon metrekare olduğu vurgulandı. Denizlerden çıkarılan hayalet ağların atık halde bırakılmayıp geri dönüşüm projeleriyle değerlendirdiği bildirildi.

Destek ödemeleri ve bölgesel önem

Parıldar, İstanbul'un su ürünleri açısından önemine işaret ederek, 660 kilometreyi aşan kıyı şeridi, 48 balıkçı barınağı, 2 bin 19 balıkçı gemisi ve 18 bini aşkın ticari ruhsatlı balıkçıyla avcılıkta önemli bir konuma sahip olduğunu aktardı. Ayrıca Bakanlık destekleri kapsamında 2025 yılında bin 400’ü aşkın balıkçıya 12,6 milyon destekleme yapıldığını ve toplamda 25 milyonu aşkın destekleme ödemesinin balıkçılara ulaştırıldığını belirtti.

Yetkili açıklamaları ve etkinlik sonu

Etkinliğe katılan İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut da, "Sucul biyoçeşitliliğin korunması adına önemli bir çalışma yapıyoruz. Son yıllarda artan iklim değişikliğinden kaynaklanan su ve çevre kirliliği denizlerimizi, göllerimizi ve su kaynaklarımızı olumsuz etkilemekte, bu anlamda bizler de kamuoyunda toplumsal bir farkındalık oluşturmak açısından bu projeyi hayata geçirdik" dedi. Karabulut, Galata bölgesinin balıkçılık konusunda sembol bir yer olması nedeniyle projenin burada başlatılmasının uygun görüldüğünü ifade etti.

Etkinlik, su altı tarama dalgıç ekiplerinin deniz dibinde olta kurşunlarını çıkarmasıyla sona erdi.

