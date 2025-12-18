İnegöl'de Kafelere Sigara Denetimi

Denetim ekibi ve uygulama

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ve beraberindeki heyet, ilçedeki kafelerde kapsamlı sigara denetimi gerçekleştirdi.

Denetimde yer alan isimler: Belediye Başkan Yardımcısı Melih Ateş, Başsavcı Veli Ecir, Jandarma Komutanı Binbaşı Harun Nazlı, Emniyet Müdürü Okan Şen, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Kavak ve İlçe Tarım Müdürü Kamil Oruç.

Uygulama ve yasal çerçeve

İnegöl AVM'deki kafe denetimlerinin ardından Kaymakam Eren Arslan yaptığı açıklamada, 4207 sayılı yasa uyarınca kapalı mekanlarda sigara içmenin kanunen yasak olduğunu ve ihlal tespitinde idari yaptırımlar uygulandığını hatırlattı.

Arslan, denetim ekiplerinin ihbar üzerine ve rutin kontrollerle çalıştığını, telefon uygulamalarındaki yeşil dedektöre basılması durumunda bildirimin ihbar sayıldığını; tespit edilen ihlallerde gerekli yaptırımların uygulandığını belirtti.

Denetimlerin amacının işletmeleri cezalandırmak değil halk ve kamu sağlığını korumak olduğunu vurgulayan Arslan, kurallara uyan işletmelere teşekkür etti, uymayanlara ise uyarı ve cezai işlem uygulanacağını duyurdu. Ayrıca denetimlerin sürekli olarak devam edeceğini ve farklı şehirlerden çapraz denetim ekiplerinin de gelebileceğini söyledi.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE KAYMAKAM EREN ARSLAN VE BERABERİNDEKİ HEYETLE KAFELERDE SİGARA DENETİMİ YAPTI.