İnegöl'de Kafelere Sigara Denetimi

İnegöl'de Kaymakam Eren Arslan ve ekip, 4207 sayılı yasa kapsamında İnegöl AVM'deki kafelerde sigara denetimi yaptı; ihlal halinde idari yaptırım uygulanacak.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 18:06
Denetim ekibi ve uygulama

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ve beraberindeki heyet, ilçedeki kafelerde kapsamlı sigara denetimi gerçekleştirdi.

Denetimde yer alan isimler: Belediye Başkan Yardımcısı Melih Ateş, Başsavcı Veli Ecir, Jandarma Komutanı Binbaşı Harun Nazlı, Emniyet Müdürü Okan Şen, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Kavak ve İlçe Tarım Müdürü Kamil Oruç.

Uygulama ve yasal çerçeve

İnegöl AVM'deki kafe denetimlerinin ardından Kaymakam Eren Arslan yaptığı açıklamada, 4207 sayılı yasa uyarınca kapalı mekanlarda sigara içmenin kanunen yasak olduğunu ve ihlal tespitinde idari yaptırımlar uygulandığını hatırlattı.

Arslan, denetim ekiplerinin ihbar üzerine ve rutin kontrollerle çalıştığını, telefon uygulamalarındaki yeşil dedektöre basılması durumunda bildirimin ihbar sayıldığını; tespit edilen ihlallerde gerekli yaptırımların uygulandığını belirtti.

Denetimlerin amacının işletmeleri cezalandırmak değil halk ve kamu sağlığını korumak olduğunu vurgulayan Arslan, kurallara uyan işletmelere teşekkür etti, uymayanlara ise uyarı ve cezai işlem uygulanacağını duyurdu. Ayrıca denetimlerin sürekli olarak devam edeceğini ve farklı şehirlerden çapraz denetim ekiplerinin de gelebileceğini söyledi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

