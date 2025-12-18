DOLAR
Karasu'da Yerli Malı Haftası: Öğrencilerin Yerel Ürün ve Teknoloji Sergisi

Sakarya Karasu'da Yerli Malı Haftası etkinliğinde öğrencilerin yöresel ürünleri ve yerli teknolojik projeleri sergilendi; ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 16:36
Yerli üreticiler ve genç proje ekipleri bir arada

Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliğinde, öğrencilerin hazırladığı yöresel ürünler ve yerli teknolojik çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Organizasyonu Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen program, "Yatırımla büyürken Türkiye" sloganıyla Karasu Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlendi ve bölge halkından yoğun ilgi gördü.

Etkinlikte; Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Halk Eğitimi Merkezi ile ilçedeki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katkılarıyla hazırlanan stantlar yer aldı. Sergide yöresel yemekler ve kıyafetlerin yanı sıra turizm, tarım, sanayi ve savunma sanayisine yönelik yerli teknolojik projeler tanıtıldı.

Serginin açılışına katılan Karasu Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Karakaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Furkan Enşici ve beraberindeki heyet, stantları gezerek öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı.

Etkinlik süresince katılımcılara yöresel yemekler ve yerel ürünler ikram edildi; ziyaretçiler hem kültürel miras hem de gençlerin teknoloji odaklı çalışmalarıyla yakından tanışma fırsatı buldu.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

