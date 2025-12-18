DOLAR
Kocaeli Körfez'den 40 Umre Yolcusu Kutsal Topraklara Uğurlandı

Kocaeli Körfez'de Diyanet koordinasyonunda düzenlenen törende 40 umre yolcusu Çamlıtepe Camisi'nden dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 16:31
Tören ve uğurlama

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde düzenlenen törende 40 umre yolcusu kutsal topraklara uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde, Körfez Müftülüğü organizasyonuyla gerçekleştirilen hac ve umre programı, Çamlıtepe Mahallesi'ndeki Çamlıtepe Camisi bahçesinde yapıldı. Program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve umre adayları yolculuk öncesi yakınlarından ve cemaatten helallik aldı.

İmamın konuşması

İmam Aziz Barış törende yaptığı konuşmada: "Bu güzel topraklara gidenler büyük bir kazanç elde ediyor. Belki de bir daha herkese nasip olmayacak bir yolculuk. Peygamber Efendimiz’in (S.A.V) ve ashabının izlerini taşıyan bu mübarek toprakları görmek büyük mutluluk. Bugün cemaatimizden böyle bir grubun yola çıkması bizleri sevindirdi. Bu imkanı sunan Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve Körfez Müftülüğümüze teşekkür ediyorum. Tüm umre yolcularımıza hayırlı, bereketli yolculuk diliyor, maneviyat dolu duygularla sağlıkla dönmelerini Allah’tan niyaz ediyorum" dedi.

Yapılan duaların ardından 40 kişilik kafile kutsal topraklara uğurlandı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

