Kocaeli Körfez'den 40 Umre Yolcusu Kutsal Topraklara Uğurlandı

Tören ve uğurlama

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde düzenlenen törende 40 umre yolcusu kutsal topraklara uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde, Körfez Müftülüğü organizasyonuyla gerçekleştirilen hac ve umre programı, Çamlıtepe Mahallesi'ndeki Çamlıtepe Camisi bahçesinde yapıldı. Program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve umre adayları yolculuk öncesi yakınlarından ve cemaatten helallik aldı.

İmamın konuşması

İmam Aziz Barış törende yaptığı konuşmada: "Bu güzel topraklara gidenler büyük bir kazanç elde ediyor. Belki de bir daha herkese nasip olmayacak bir yolculuk. Peygamber Efendimiz’in (S.A.V) ve ashabının izlerini taşıyan bu mübarek toprakları görmek büyük mutluluk. Bugün cemaatimizden böyle bir grubun yola çıkması bizleri sevindirdi. Bu imkanı sunan Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve Körfez Müftülüğümüze teşekkür ediyorum. Tüm umre yolcularımıza hayırlı, bereketli yolculuk diliyor, maneviyat dolu duygularla sağlıkla dönmelerini Allah’tan niyaz ediyorum" dedi.

Yapılan duaların ardından 40 kişilik kafile kutsal topraklara uğurlandı.

KOCAELİ'DE 40 UMRE YOLCUSU DÜZENLENEN TÖRENLE KUTSAL TOPRAKLARA UĞURLANDI.